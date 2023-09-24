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Тоттенхэм может выкупить футболиста, который только летом перешел в Саудовскую Аравию
Воссоединение с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" ищет на трансферном рынке усиление позиции вингера из-за того, что Иван Перишич попал в лазарет. Mirror сообщает, что потенциальным приобретением "шпор" может стать португалец Жота (Жоау Педру Невеш Фелипе).
Он летом перешел из "Селтика" за 29,1 миллиона евро в "Аль-Иттихад". Однако пока вингер исключен из заявки команды на чемпионат из-за ограниченного количества легионеров. У Жоты есть возможность играть только в международных турнирах.
Португалец хотел расторгнуть контракт с саудовским клубом, но ему не дали это сделать. Наставник "Аль-Иттихаду" Нуну Эшпириту Санту рассчитывает на футболиста в долгосрочной перспективе проекта. Однако во время следующего трансферного окна ситуация может измениться.
Ранее Жота уже работал с главным тренером Анге Постекоглу в "Селтике". Источник отмечает, что у них теплые отношения.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего вингера в 13 миллионов евро.
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