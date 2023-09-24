Тоттенхэм может выкупить футболиста, который только летом перешел в Саудовскую Аравию

"Тоттенхэм" ищет на трансферном рынке усиление позиции вингера из-за того, что Иван Перишич попал в лазарет. Mirror сообщает, что потенциальным приобретением "шпор" может стать португалец Жота (Жоау Педру Невеш Фелипе).

Он летом перешел из "Селтика" за 29,1 миллиона евро в "Аль-Иттихад". Однако пока вингер исключен из заявки команды на чемпионат из-за ограниченного количества легионеров. У Жоты есть возможность играть только в международных турнирах.

Португалец хотел расторгнуть контракт с саудовским клубом, но ему не дали это сделать. Наставник "Аль-Иттихаду" Нуну Эшпириту Санту рассчитывает на футболиста в долгосрочной перспективе проекта. Однако во время следующего трансферного окна ситуация может измениться.

Ранее Жота уже работал с главным тренером Анге Постекоглу в "Селтике". Источник отмечает, что у них теплые отношения.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего вингера в 13 миллионов евро.