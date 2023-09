АПЛ. Ливерпуль – Вест Хэм 3:1. Клопп уверенно шагает на второе место

Английская Премьер-лига, шестой тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Крис Кавана

Параллельно с матчем тура "Арсенал" - "Тоттенхэм" за свои места на вершине турнирной таблицы боролись "Ливерпуль" с "Вест Хэмом". Каждая из команд по итогам тура могла оказаться в зоне Лиги чемпионов. “Мерсисайдцы” сегодня явно заслужили это больше.

Однако на старте "Вест Хэм" изо всех сил пытался забить быстрый гол. "Ливерпуль" больше атаковал, а "молотобойцы" делали это резче. К примеру, на седьмой минуте после контратаки Алиссон был вынужден вступать в игру – он парировал опасный удар Соучека с отскоком от газона. Через несколько мгновений бразилец мог и не спасти. Антонио расстреливал ворота, но не попал в цель.

Параллельно "Ливерпуль" взвешенно все ближе и ближе подбирался к воротам соперника. На 15-й минуте это удалось особенно хорошо: Салах заставил Агерда сфолить на себе в штрафной. Сам Мохамед и реализовал пенальти, мощно пробив по центру.

“Мерсисайдцы” полностью забрали игру под контроль. Однако они пытались найти 100% момент для взятия ворот. К концу тайма похожий был у Салаха, но он чуть не докрутил удар. А вот "Вест Хэм" на 42-й минуте нашел возможность провести поразительную контратаку.

Боуэн принял участие в разгоне наступления и сам его завершил. Англичанин после подачи Цоуфала головой пробил в левый угол – мяч от стойки залетел в ворота. Ван Дейк плохо сыграл позиционно, потеряв Джеррода.

Bowen goin' low ???? WHAT a header! ???? #BBCFootball #LIVWHU pic.twitter.com/CU0A2KOJsY

Последние несколько минут первого тайма "молотобойцы" молились о перерыве. "Ливерпуль" сразу интенсивно побежал забить второй. Спас гостей Кавана, который дал свисток.

Во втором тайме "мерсисайдцы" забрали свое. На 53-й минуте Нуньес не реализовал убийственный момент, пробив с нескольких метров мимо ворот. Однако семь минут спустя он все-таки реализовал свой шанс. Макаллистер прекрасно забросил из глубины – уругваец в касание попал в левый угол.

И это еще не все от хозяев. “Вест Хэм” сел в глухой блок. "Ливерпуль" не только больше атаковал, но и интенсивно прессинговал до конца матча. Все вылилось в угловой, благодаря которому Жота поставил точку в этом поединке.

Ohhhhhhh his name is Diogo ???? pic.twitter.com/PvEhtYavxK