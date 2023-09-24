АПЛ. Шеффилд Юнайтед – Ньюкасл 0:8. Уберите детей от экранов

После изнурительного матча против "Милана" в Лиге Чемпионов подопечные Эдди Гау не оставили живого места от "Шеффилд Юнайтед". Три гола еще в первом тайме обеспечили легкую прогулку "сорокам", а избиение во второй половине было даже слишком жестоким. Сегодня на поле была только одна команда.

Дебют встречи на "Бремолл Лейн" оказался не очень удачным для гостей, поскольку уже на 12-й минуте им пришлось делать первую вынужденную замену. Травмировался трудолюбивый Харви Барнс и вместо него сразу же вышел Энтони Гордон. Примерно в этот период команды скорее приценивались друг к другу и не шли в агрессивное наступление, а Гордон только привыкал к мячу.

Как оказалось, привыкать долго не пришлось, ведь на 21-й минуте вингер "Ньюкасла" прекрасно отборолся за круглого на лицевой линии и не без помощи руки оставил его в пределах поля (ВАР при просмотре того эпизода руку проигнорировал). Точный пас под удар Лонгстаффу и Шон не промахнулся. Вот так, без особых проблем подопечные Эдди Гау вышли вперед.

Через 10 минут уже Дэн Берн откликнулся на классную подачу от Кирана Триппьера и удвоил преимущество "сорок". И если первые минуты создавали впечатление, что "клинки" сегодня готовы как минимум бороться со своим соперником, то Свен Ботман точным ударом головой в дальний угол Фодеринхэма снял любые вопросы по этому поводу. Настоящая шок-терапия от "Ньюкасла", который безжалостно реализовал свое игровое преимущество как внизу, так и на втором этаже.

Подопечные Пола Хекингботтома, несмотря на все попытки создать позиционные атаки, были в глубоком нокауте. До конца первой половины встречи они не нашли ответа на три гола от "джорди". Казалось, что игру можно завершать уже после первого тайма, ведь интрига была убита.

После перерыва главный наставник "Шеффилда" в надежде отыграться попытался перейти на более атакующую схему и начал играть с четверкой в обороне, заменив Джейдена Богл на Бени Траоре. Однако это лишь облегчило задачу гостям, которые в начале второго тайма отправили в ворота Фодеринхэма четвертый гол. Сделал это Каллум Уилсон аккуратным кивком головой после подачи от Триппьера. На счету Кирана хет-трик, только не по голам, а по голевым передачам.

Еще через 6 минут Энтони Гордон красивым обводящим ударом из-за пределов штрафной площадки попал в дальний угол ворот "клинков". 5:0 и после этого болельщики на "Бремолл Лейн" начали массово покидать свои места. Смотреть на подобное уничтожение любимой команды было больно.

Далее команда Пола Хекингботтома полностью рассыпалась, позволяя своему сопернику просто по центру разыгрывать комбинации так, как им только заблагорассудится. Этой свободой воспользовались Бруно Гимараес и Мигель Альмирон. Первый отдал разрезной пас, а второй легко реализовал выход один на один с Фодеринхэмом. Это 6:0. А потом и сам Бруно Гимараес отметился забитым голом: после серии заблокированных ударов мяч отлетел точно к бразильцу, который без раздумий с нескольких метров расстрелял бедного Уэсли. Это 7:0.

Под завершение встречи хозяева поля решили собственноручно подарить соперникам еще один гол: неточная скидка от игрока "Шеффилда", после чего Александер Исак подхватил мяч и хладнокровно решил эпизод в пользу "джорди". 8:0.

Восемь разных авторов забитых голов в составе "Ньюкасла". Сегодня они как никогда могут назвать себя командой. Благодаря этой победе банда Эдди Гау поднялась на 8-е место, опередив по дополнительным показателям "Манчестер Юнайтед", у обеих команд по 9 очков. А "Шеффилд Юнайтед" после такого количества пропущенных голов улетел прямо на 20-ю строчку, имея в активе лишь 1 балл и худшую разницу забитых и пропущенных в чемпионате.

АПЛ, 6-й тур

Стадион: "Бремолл Лейн" (Шеффилд)

Главный судья: Сьюарт Аттуэлл (Англия)

"Шеффилд Юнайтед" — "Ньюкасл" 0:8

Голы: Лонгстафф (21), Берн (31), Ботман (35), Уилсон (56), Гордон (62), Альмирон (68), Гимараес (73), Исак (87)

"Шеффилд Юнайтед": Фодеринхэм — Ахмедходжич, Иган, Робинсон — Богл (Траоре, 46), Хамер (Бен Слиман, 66), Норвуд (Дэвис, 63), Соуза, Томас — Макети (Бешем, 75), Арчер

"Ньюкасл": Поуп — Триппьер (Ливраменто, 70), Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гимараес (Холл, 81), Андерсон — Альмирон (Тонали, 70), Уилсон (Исак, 70), Барнс (Гордон, 12)

Предупреждения: Ахмедходжич (28), Робинсон (34), Соуза (75), Иган (90+4)