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Молодежь не справляется. Челси - Астон Вилла 0:1. Обзор матча и видео гола и видео гола
Челси - Астон Вилла ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Астон Вілла"
"Челси" провел очередной поединок без удовлетворительного результата. Подопечные Почеттино с начала сезона смогли победить лишь однажды, за последние 18 поединков у команды лишь два выигрыша в АПЛ. Закономерная 14-я строчка в турнирной таблице.
"Астон Вилла" показывает гораздо лучший результат. В этом сезоне команда под руководством Уная Эмери одержала четыре победы и занимает 6 позицию в чемпионате.
В матче был забит лишь 1 гол, после того, как правый защитник "пенсионеров" Гюсто получил вторую желтую. Автором реализованного момента стал Уоткинс.
АПЛ, 6-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Джарред Джиллетт (Англия)
Гол: Уоткинс (73)
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