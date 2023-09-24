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Молодежь не справляется. Челси - Астон Вилла 0:1. Обзор матча и видео гола и видео гола

Англия
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Челси - Астон Вилла ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Молодежь не справляется. Челси - Астон Вилла 0:1. Обзор матча и видео гола и видео гола

Фото: пресслужби ФК "Астон Вілла"

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"Челси" провел очередной поединок без удовлетворительного результата. Подопечные Почеттино с начала сезона смогли победить лишь однажды, за последние 18 поединков у команды лишь два выигрыша в АПЛ. Закономерная 14-я строчка в турнирной таблице.

"Астон Вилла" показывает гораздо лучший результат. В этом сезоне команда под руководством Уная Эмери одержала четыре победы и занимает 6 позицию в чемпионате.

В матче был забит лишь 1 гол, после того, как правый защитник "пенсионеров" Гюсто получил вторую желтую. Автором реализованного момента стал Уоткинс.

АПЛ, 6-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Англия)

"Челси" - "Астон Вилла" 0:1

Гол: Уоткинс (73)

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон)
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