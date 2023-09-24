Молодежь не справляется. Челси - Астон Вилла 0:1. Обзор матча и видео гола и видео гола

"Челси" провел очередной поединок без удовлетворительного результата. Подопечные Почеттино с начала сезона смогли победить лишь однажды, за последние 18 поединков у команды лишь два выигрыша в АПЛ. Закономерная 14-я строчка в турнирной таблице.

"Астон Вилла" показывает гораздо лучший результат. В этом сезоне команда под руководством Уная Эмери одержала четыре победы и занимает 6 позицию в чемпионате.

В матче был забит лишь 1 гол, после того, как правый защитник "пенсионеров" Гюсто получил вторую желтую. Автором реализованного момента стал Уоткинс.

АПЛ, 6-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Англия)

"Челси" - "Астон Вилла" 0:1

Гол: Уоткинс (73)