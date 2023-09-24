Разгром с рекордом. Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8. Обзор матча и видео голов

Несмотря на неуверенную игру в Лиге Чемпионов, "Ньюкасл" в АПЛ показал, как надо играть против аутсайдеров. За "сорок" все восемь голов забили восемь разных футболистов: Лонгстафф, Берн, Ботман, Уилсон, Гордон, Альмирон, Гимарайнс и Исак. Это является рекордом АПЛ, ни одной команде не удавалось достичь этого показателя.

После неудачного старта в чемпионате из-за тяжелого календаря, подопечные Эдди Гау начинают исправлять ситуацию. Сейчас команда идет восьмой, на одну строчку выше "Манчестер Юнайтед".

АПЛ, 6-й тур

Стадион: "Брэмолл Лейн" (Шеффилд)

Главный судья: Сьюарт Аттуэлл (Англия)

"Шеффилд Юнайтед" - "Ньюкасл" 0:8

Голы: Логстафф (21), Берн (31), Ботман (35), Уилсон (56), Гордон (62), Альмирон (68), Гимараэс (73), Исак (87)