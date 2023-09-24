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До первой строчки не далеко. Ливерпуль - Вест Хэм 3:1. Обзор матча и видео голов
Ливерпуль - Вест Хэм ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Ліверпуль"
Подопечные Клоппа попадают на вторую строчку в АПЛ после победы над "Вест Хэмом". Первый тайм завершился ничьей, команды забили по одному мячу. Во втором "мерсисайдцы" взяли инициативу на себя и при поддержке домашних трибун вырвали победу.
"Ливерпуль" отстает от "Манчестер Сити" на 2 балла, команда Гвардиолы не уступила ни разу с начала сезона. В то время как "красные" один раз сыграли в ничью.
АПЛ, 6-й тур
"Энфилд" (Ливерпуль)
Голы: Салах 16, Нуньес 60, Жота 85 - Боуэн 42
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