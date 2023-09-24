До первой строчки не далеко. Ливерпуль - Вест Хэм 3:1. Обзор матча и видео голов

Подопечные Клоппа попадают на вторую строчку в АПЛ после победы над "Вест Хэмом". Первый тайм завершился ничьей, команды забили по одному мячу. Во втором "мерсисайдцы" взяли инициативу на себя и при поддержке домашних трибун вырвали победу.

"Ливерпуль" отстает от "Манчестер Сити" на 2 балла, команда Гвардиолы не уступила ни разу с начала сезона. В то время как "красные" один раз сыграли в ничью.

АПЛ, 6-й тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

"Ливерпуль" - "Вест Хэм" 3:1

Голы: Салах 16, Нуньес 60, Жота 85 - Боуэн 42