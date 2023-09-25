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Почеттино: Владельцы Челси разочарованы, но им нужно поддержать план. Мы играем хорошо, но не идеально
Тренер считает, что владельцам Челси нужно поддержать команду
fc chelsea
Лондонский клуб проиграл "Астон Вилле" (0:1) в матче АПЛ. "Челси" не забил в третьей игре подряд.
- Считаю, что "Челси" заслужил большего в первом тайме. Второй тайм мы начали с преимуществом, но после красной карточки игра изменилась.
- Что нужно сделать, что изменить результативность команды?
- Работать, верить в игроков, доверять им.
В нашем распоряжении есть команда, и нам нужно укрепить уверенность игроков, дать футболистам необходимую поддержку, чтобы они могли творить на поле.
Мы играем хорошо, не идеально, но нам не хватает забитых голов.
- Разочарованы ли владельцы команды?
- Безусловно, они разочарованы, но в то же время им нужно поддержать этот план, - сказал главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино.
"Челси" после 6 туров в АПЛ имеет в активе 5 очков и находится на 14 месте в турнирной таблице.
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