Почеттино: Владельцы Челси разочарованы, но им нужно поддержать план. Мы играем хорошо, но не идеально

Лондонский клуб проиграл "Астон Вилле" (0:1) в матче АПЛ. "Челси" не забил в третьей игре подряд.

- Считаю, что "Челси" заслужил большего в первом тайме. Второй тайм мы начали с преимуществом, но после красной карточки игра изменилась.

- Что нужно сделать, что изменить результативность команды?

- Работать, верить в игроков, доверять им.

В нашем распоряжении есть команда, и нам нужно укрепить уверенность игроков, дать футболистам необходимую поддержку, чтобы они могли творить на поле.

Мы играем хорошо, не идеально, но нам не хватает забитых голов.

- Разочарованы ли владельцы команды?

- Безусловно, они разочарованы, но в то же время им нужно поддержать этот план, - сказал главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино.