Сеть пиццерий поиздевалась над Челси: Мы доставили 852 609 пицц после того, как вы забили в последний раз

Твиттер британской сети пиццерий Domino's высмеял результативность "Челси". Вчера лондонцы уступили "Астон Вилле" (0:1) в 6-м туре АПЛ. Они не забивают три матча - с 30 августа.

"Мы доставили примерно 852 609 пицц после того, как вы забили в последний раз", - говорится в сообщении, опубликованном после гола "Астон Виллы" в ворота "Челси".