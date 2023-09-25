  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сеть пиццерий поиздевалась над Челси: Мы доставили 852 609 пицц после того, как вы забили в последний раз
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сеть пиццерий поиздевалась над Челси: Мы доставили 852 609 пицц после того, как вы забили в последний раз

Англия
(1 голосов)

Над Челси смеются уже все

Сеть пиццерий поиздевалась над Челси: Мы доставили 852 609 пицц после того, как вы забили в последний раз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Твиттер британской сети пиццерий Domino's высмеял результативность "Челси". Вчера лондонцы уступили "Астон Вилле" (0:1) в 6-м туре АПЛ. Они не забивают три матча - с 30 августа.

"Мы доставили примерно 852 609 пицц после того, как вы забили в последний раз", - говорится в сообщении, опубликованном после гола "Астон Виллы" в ворота "Челси".

По теме
yellow-arrow
Юрген Клопп высоко оценил прогресс Нуньеса в Ливерпуле
yellow-arrow
Кубок Украины, Трубин против Порту, а дальше – снова УПЛ. Расписание футбола на 25 сентября - первое октября
yellow-arrow
Почеттино: Владельцы Челси разочарованы, но им нужно поддержать план. Мы играем хорошо, но не идеально
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде