Сеть пиццерий поиздевалась над Челси: Мы доставили 852 609 пицц после того, как вы забили в последний раз

Твиттер британской сети пиццерий Domino's высмеял результативность "Челси". Вчера лондонцы уступили "Астон Вилле" (0:1) в 6-м туре АПЛ. Они не забивают три матча - с 30 августа.

We’ve delivered about 852,609 pizzas since Chelsea last scored a goal.