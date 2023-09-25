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Сеть пиццерий поиздевалась над Челси: Мы доставили 852 609 пицц после того, как вы забили в последний раз
Над Челси смеются уже все
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Твиттер британской сети пиццерий Domino's высмеял результативность "Челси". Вчера лондонцы уступили "Астон Вилле" (0:1) в 6-м туре АПЛ. Они не забивают три матча - с 30 августа.
"Мы доставили примерно 852 609 пицц после того, как вы забили в последний раз", - говорится в сообщении, опубликованном после гола "Астон Виллы" в ворота "Челси".
We’ve delivered about 852,609 pizzas since Chelsea last scored a goal.— Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) September 24, 2023
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