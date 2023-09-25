  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола прокомментировал вероятную трехматчевую дисквалификацию полузащитника Манчестер Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола прокомментировал вероятную трехматчевую дисквалификацию полузащитника Манчестер Сити

Англия
(1 голосов)

У горожан проблемы в полузащите

Гвардиола прокомментировал вероятную трехматчевую дисквалификацию полузащитника Манчестер Сити

Фото: twitter.com/ManCity

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" дома обыграл "Ноттингем Форест" (2:0) в 6-м туре АПЛ. Полузащитник "горожан" Родри схватил за горло хавбека Моргана Гиббса-Уайта и был удален в самом начале второго тайма.

Вероятно, за это действие полузащитника дисквалифицируют на три матча. В таком случае он не сыграет против "Ньюкасла", "Вулверхэмптона" и "Арсенала". "Манчестер Сити" вряд ли будет подавать апелляцию на дисквалификацию Родри.

Из-за травм "Ман Сити" не может рассчитывать на Кевина де Брюйне, Бернарду Силву, Матео Ковачича, Джона Стоунза и Джека Грилиша.

"Мне нужно переговорить с клубом, но я намерен оспаривать дисквалификацию Родри.

На мой взгляд, это не тянет на три матча, но правила есть правила. Родри должен извлечь из этого урок. Надеюсь, такого больше не произойдет", - сказал главный тренер "Манчестер Сити".

По теме
yellow-arrow
Сеть пиццерий поиздевалась над Челси: Мы доставили 852 609 пицц после того, как вы забили в последний раз
yellow-arrow
Юрген Клопп высоко оценил прогресс Нуньеса в Ливерпуле
yellow-arrow
Кубок Украины, Трубин против Порту, а дальше – снова УПЛ. Расписание футбола на 25 сентября - первое октября
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Родри Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
skysports

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде