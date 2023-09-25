Гвардиола прокомментировал вероятную трехматчевую дисквалификацию полузащитника Манчестер Сити

"Манчестер Сити" дома обыграл "Ноттингем Форест" (2:0) в 6-м туре АПЛ. Полузащитник "горожан" Родри схватил за горло хавбека Моргана Гиббса-Уайта и был удален в самом начале второго тайма.

Вероятно, за это действие полузащитника дисквалифицируют на три матча. В таком случае он не сыграет против "Ньюкасла", "Вулверхэмптона" и "Арсенала". "Манчестер Сити" вряд ли будет подавать апелляцию на дисквалификацию Родри.

Из-за травм "Ман Сити" не может рассчитывать на Кевина де Брюйне, Бернарду Силву, Матео Ковачича, Джона Стоунза и Джека Грилиша.