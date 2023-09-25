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Гвардиола прокомментировал вероятную трехматчевую дисквалификацию полузащитника Манчестер Сити
У горожан проблемы в полузащите
Фото: twitter.com/ManCity
"Манчестер Сити" дома обыграл "Ноттингем Форест" (2:0) в 6-м туре АПЛ. Полузащитник "горожан" Родри схватил за горло хавбека Моргана Гиббса-Уайта и был удален в самом начале второго тайма.
Вероятно, за это действие полузащитника дисквалифицируют на три матча. В таком случае он не сыграет против "Ньюкасла", "Вулверхэмптона" и "Арсенала". "Манчестер Сити" вряд ли будет подавать апелляцию на дисквалификацию Родри.
Из-за травм "Ман Сити" не может рассчитывать на Кевина де Брюйне, Бернарду Силву, Матео Ковачича, Джона Стоунза и Джека Грилиша.
"Мне нужно переговорить с клубом, но я намерен оспаривать дисквалификацию Родри.
На мой взгляд, это не тянет на три матча, но правила есть правила. Родри должен извлечь из этого урок. Надеюсь, такого больше не произойдет", - сказал главный тренер "Манчестер Сити".
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