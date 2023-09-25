Игроки МЮ сочувствуют Санчо и советуют отступить в конфликте с тен Хагом

Партнеры Джейдона Санчо по "Манчестер Юнайтед" советуют игроку пойти на уступки в конфликте с главным тренером Эриком тен Хагом и извиниться. В частности, авторитетная тройка из Рашфорда, Магуайра и Шоу, пытаются повлиять на вингера.

Футболисты сочувствуют нападающему, но и понимают, что Джейдон перешел черту, публично в социальных сетях улучив во лжи главного тренера.

Напомним, что Джейдон не попал в заявку на матч с "Арсеналом". У тен Хага после игры спросили об этом и он ответил, что Санчо плохо тренировался. Футболист практически сразу ответил, но уже публично в социальных сетях, заявив, что футболиста не пускают в состав не по спортивным причинам.

Сейчас Санчо тренируется отдельно от команды, он отсранен от состава "до решения проблем с дисциплиной".