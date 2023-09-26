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Ливерпуль подписал новое соглашение со своим защитником
Стороны заключили долгосрочный контракт
Фото: liverpoolfc.com
Защитник Константинос Цимикас продолжил сотрудничество с "Ливерпулем", сообщает официальный сайт клуба.
Согласно последним данным, новое соглашение игрока с "мерсисайдцами" будет рассчитано до 2027 года.
Нынешний сезон стал для 27-летнего грека четвертым в составе “Ливерпуля”. Он присоединился к команде Клоппа в августе 2020-го, перейдя из “Олимпиакоса” за 13 миллионов евро. С того момента Константинос провел 63 матча в составе “красных” и сделал 12 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.
Tsimi, Tsimi, Tsimi ???? pic.twitter.com/Iq2fZZZsUa— Liverpool FC (@LFC) September 25, 2023
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