Игроки Манчестер Юнайтед просят Санчо извиниться перед Тен Хагом

Футболисты "Манчестер Юнайтед" посоветовали вингеру Джейдону Санчо извиниться перед главным тренером команды и Эриком тен Хагом.

Инициативную группу возглавляли Маркус Решфорд, Люк Шоу и Гарри Магвайр. Они сказали Джейдону, что он должен пойти на такой шаг, чтобы спасти свою карьеру в МЮ.

Напомним, Санчо был отстранен от работы с первой командой. Ранее Тен Хаг заявлял, что он недоволен уровнем Санчо, а игрок ответил, что долгое время был козлом отпущения.