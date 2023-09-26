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Игроки Манчестер Юнайтед просят Санчо извиниться перед Тен Хагом
Джейдон имеет серьезное недопонимание с коучем
Getty Images
Футболисты "Манчестер Юнайтед" посоветовали вингеру Джейдону Санчо извиниться перед главным тренером команды и Эриком тен Хагом.
Инициативную группу возглавляли Маркус Решфорд, Люк Шоу и Гарри Магвайр. Они сказали Джейдону, что он должен пойти на такой шаг, чтобы спасти свою карьеру в МЮ.
Напомним, Санчо был отстранен от работы с первой командой. Ранее Тен Хаг заявлял, что он недоволен уровнем Санчо, а игрок ответил, что долгое время был козлом отпущения.
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Источник:ESPN
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