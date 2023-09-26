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Игроки Манчестер Юнайтед просят Санчо извиниться перед Тен Хагом

Англия
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Джейдон имеет серьезное недопонимание с коучем

Игроки Манчестер Юнайтед просят Санчо извиниться перед Тен Хагом

Getty Images

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Футболисты "Манчестер Юнайтед" посоветовали вингеру Джейдону Санчо извиниться перед главным тренером команды и Эриком тен Хагом.

Инициативную группу возглавляли Маркус Решфорд, Люк Шоу и Гарри Магвайр. Они сказали Джейдону, что он должен пойти на такой шаг, чтобы спасти свою карьеру в МЮ.

Напомним, Санчо был отстранен от работы с первой командой. Ранее Тен Хаг заявлял, что он недоволен уровнем Санчо, а игрок ответил, что долгое время был козлом отпущения.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джейдон Санчо
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Источник:
ESPN

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