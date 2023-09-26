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Эвертон может продать целый ряд игроков – названо условие

Англия
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Миколенко в этом списке нет

Эвертон может продать целый ряд игроков – названо условие

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон" может быть вынужден продать некоторых игроков в январе, если соглашение о приобретении клуба новым владельцем будет заблокировано.

Нынешний владелец клуба Фархад Мошири согласился отдать свою 94% долю и пытается добиться того, чтобы "777 Partners" получили разрешение на приобретение до конца этого года.

Если этого не удастся сделать, то уже ближайшее трансферное окно "ириски" могут выставить на транфер нескольких футболистов для того, чтобы покрыть растущие ежемесячные убытки.

Среди игроков, с которыми могут попрощаться, называют вратаря Пикфорда, хавбека Онана и нападающего Калверта-Льюина. Украинца Виталия Миколенко в этом списке нет.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) АПЛ
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Источник:
The Mirror

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