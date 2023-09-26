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Челси остался без ассистента тренера
Команда Мудрика официально не объявляла о его уходе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ассистент главного тренера "Челси" Бруно Сальтор покинул "синих". Об этом сообщают британские СМИ.
Клуб официально не объявлял о его уходе.
Сальтор прибыл в лондонскую команду вместе с Грэмом Поттером в сентябре 2022 года. После увольнения англичанина Бруно на один матч (против "Ливерпуля" - 0:0) стал исполняющим обязанности главного тренера лондонцев. Затем в "Челси" пришел Фрэнк Лэмпард, который руководил командой до конца сезона 2022/23.
Когда летом "Челси" возглавил Маурисио Почеттино, то было объявлено, что Сальтор будет ему ассистировать. Однако, согласно последней информации, карьера 42-летнего испанца на "Стэмфорд Бридж" завершена.
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