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Челси остался без ассистента тренера

Англия
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Команда Мудрика официально не объявляла о его уходе

Челси остался без ассистента тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ассистент главного тренера "Челси" Бруно Сальтор покинул "синих". Об этом сообщают британские СМИ.

Клуб официально не объявлял о его уходе.

Сальтор прибыл в лондонскую команду вместе с Грэмом Поттером в сентябре 2022 года. После увольнения англичанина Бруно на один матч (против "Ливерпуля" - 0:0) стал исполняющим обязанности главного тренера лондонцев. Затем в "Челси" пришел Фрэнк Лэмпард, который руководил командой до конца сезона 2022/23.

Когда летом "Челси" возглавил Маурисио Почеттино, то было объявлено, что Сальтор будет ему ассистировать. Однако, согласно последней информации, карьера 42-летнего испанца на "Стэмфорд Бридж" завершена.

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В статье: Челси (Лондон)
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Источник:
talkSPORT

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