Санчо удалил страницу в Инстаграмме на фоне конфликта с Тен Хагом

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо удалил свою страницу в сети Инстаграмм. На ней у футболиста было 10 миллионов подписчиков.

Напомним, Джейдон был отстранен от работы с первой командой манкунианцев. Сообщалось, что он может покинуть "Юнайтед" зимой, если не простится перед тренером.

Ранее Эрик тен Хаг говорил, что недоволен уровнем Санчо. Игрок в свою очередь считает, что долгое время был козлом отпущения.