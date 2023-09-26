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Санчо удалил страницу в Инстаграмме на фоне конфликта с Тен Хагом

Англия
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Сейчас он отстранен от тренировок с командой

Санчо удалил страницу в Инстаграмме на фоне конфликта с Тен Хагом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо удалил свою страницу в сети Инстаграмм. На ней у футболиста было 10 миллионов подписчиков.

Напомним, Джейдон был отстранен от работы с первой командой манкунианцев. Сообщалось, что он может покинуть "Юнайтед" зимой, если не простится перед тренером.

Ранее Эрик тен Хаг говорил, что недоволен уровнем Санчо. Игрок в свою очередь считает, что долгое время был козлом отпущения.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джейдон Санчо
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