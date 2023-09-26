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Игроки Астон Виллы быстро потеют в форме Castore. Этим недовольны в клубе
Мокрым бегать неприятно
Фото: пресслужби ФК "Астон Вілла"
Игроки "Астон Виллы" жалуются на форму Castore из-за того, что в ней они быстро потеют. Футболистам тяжело бегать в джерси, которые слишком сильно держат влагу.
На старте сезона можно было заметить, что игроки "Астон Виллы" выглядят мокрыми значительно раньше своих споерников. Все дело в неудачных комплектах от Castore, которые заставляют игроков сильно потеть. Это особенно заметно на домашнем коричневом комплекте "бирмингемцев".
Чисто практичное неудобство также очевидно: форма становится тяжелой и неприятной. Футболисты просят решить эту проблему как можно скорее, а Унай Эмери им в этом содействует.
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