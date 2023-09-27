Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маурисио Почеттино рассказал, как пытается вернуть Михаилу Мудрику уверенность в себе
Тренер придумал интересное соревнование для Мудрика
Getty Images / Global Images Ukraine
Как оказалось, после основной тренировки аргентинец остается с Михаилом на поле, чтобы посоревноваться в кроссбар челлендже. Интересно то, что Мудрик все время проигрывал Почеттино в этом соревновании, лишь во вторник ему впервые удалось свести челлендж к ничьей.
"Проблема в том, что мы не можем купить уверенность в супермаркете. Все приходит со временем. Вы же знаете, как работает наш мозг - все приходит шаг за шагом, если мы создаем ситуации, в которых можем дать футболисту уверенность и веру в свои силы.
"Вот пример с Мудриком. Я люблю иногда посоревноваться с футболистами в кроссбар челлендже ударами из-за пределов штрафной площадки. Он говорил мне: "Я не хочу больше играть с вами, ведь вы постоянно побеждаете!" Я сказал ему: "Да, потому что я верю в себя и я прекрасно чувствую баланс между верой и собственными возможностями, потому что мне уже 50 лет. Ты все еще молод и ты познаешь себя".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Во вторник был первый день, когда мы сыграли вничью. До этого я всегда побеждал. Теперь ему стоит поверить в себя, поверить в свои возможности. В противном случае, очень трудно балансировать между верой и реальными возможностями.
"Это один из аспектов, над которым мы работаем, психология футболиста. Это и может сделать свою разницу и дать игроку необходимую уверенность, чтобы играть с мячом и забивать голы. Это лишь маленький пример".
Популярное сейчас
- Уничтожено более сотни единиц техники за сутки, из них 38 единиц артиллерии. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Шахтер разбил Верес, неудача Барселоны, УЕФА допускает россиян. Главные новости за 26 сентября
- Промах дня: Икарди не смог забить разыгранный пенальти – Видео
- Зинченко выиграл всю борьбу и показал 92% точности передач в дерби с Тоттенхэмом
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
Новости по теме
- 15:57 Прогнозы на футбол Челси - Брайтон. Анонс и прогноз матча 3-го раунда Кубка Английской Лиги на 27.09.2023
- 13:07 Зарубежные Сеть пиццерий поиздевалась над Челси: Мы доставили 852 609 пицц после того, как вы забили в последний раз
- 09:41 Зарубежные Почеттино: Владельцы Челси разочарованы, но им нужно поддержать план. Мы играем хорошо, но не идеально