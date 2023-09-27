Маурисио Почеттино рассказал, как пытается вернуть Михаилу Мудрику уверенность в себе

Как оказалось, после основной тренировки аргентинец остается с Михаилом на поле, чтобы посоревноваться в кроссбар челлендже. Интересно то, что Мудрик все время проигрывал Почеттино в этом соревновании, лишь во вторник ему впервые удалось свести челлендж к ничьей.

"Проблема в том, что мы не можем купить уверенность в супермаркете. Все приходит со временем. Вы же знаете, как работает наш мозг - все приходит шаг за шагом, если мы создаем ситуации, в которых можем дать футболисту уверенность и веру в свои силы.

"Вот пример с Мудриком. Я люблю иногда посоревноваться с футболистами в кроссбар челлендже ударами из-за пределов штрафной площадки. Он говорил мне: "Я не хочу больше играть с вами, ведь вы постоянно побеждаете!" Я сказал ему: "Да, потому что я верю в себя и я прекрасно чувствую баланс между верой и собственными возможностями, потому что мне уже 50 лет. Ты все еще молод и ты познаешь себя".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Во вторник был первый день, когда мы сыграли вничью. До этого я всегда побеждал. Теперь ему стоит поверить в себя, поверить в свои возможности. В противном случае, очень трудно балансировать между верой и реальными возможностями.

"Это один из аспектов, над которым мы работаем, психология футболиста. Это и может сделать свою разницу и дать игроку необходимую уверенность, чтобы играть с мячом и забивать голы. Это лишь маленький пример".