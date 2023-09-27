Тен Хаг оценил победу над Кристал Пэлас: МЮ доминировал, хороший вечер. Санчо не обсуждаю - он недоступен

Эрик тен Хаг отметил преимущество "Манчестер Юнайтед" над "Кристал Пэлас" в Кубке английской лиги (3:0).

"Хороший вечер. Мы играли хорошо и доминировали. Именно на это мы и рассчитываем.

Когда не побеждаешь, конечно, появляются разочарование и досада, настроение падает. Но мы всегда были сильны духом, всегда были сплоченными - и сегодня это было видно.

В матче с "Бернли" (1:0) мы сделали шаг вперед с точки зрения обороны и сплоченности, а сегодня мы сделали шаг вперед в плане работы с мячом. Многое еще предстоит сделать, но мы движемся вперед.

Я знаю, что Амрабат способен сыграть слева в защите. Он дает команде то, что ей нужно, вносит свой вклад. У него есть нужный уровень мастерства, он дает команде энергию. Очень надежным был Магуайр, как и следовало ожидать.

У нас на поле было много молодых игроков, и видно, что они развиваются. Работая со мной, нельзя просто так получить возможность, надо ее заслужить. И те, кто вышли, ее заслужили - и должны доказывать это каждый день на тренировках.

Что касается Санчо, то я не обсуждаю игроков, которые недоступны. Все зависит от него", - сказал главный тренер "МЮ".