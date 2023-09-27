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Тен Хаг оценил победу над Кристал Пэлас: МЮ доминировал, хороший вечер. Санчо не обсуждаю - он недоступен
Манчестер впервые в нынешнем сезоне победил в двух матчах подряд
Getty Images/Global Images Ukraine
Эрик тен Хаг отметил преимущество "Манчестер Юнайтед" над "Кристал Пэлас" в Кубке английской лиги (3:0).
"Хороший вечер. Мы играли хорошо и доминировали. Именно на это мы и рассчитываем.
Когда не побеждаешь, конечно, появляются разочарование и досада, настроение падает. Но мы всегда были сильны духом, всегда были сплоченными - и сегодня это было видно.
В матче с "Бернли" (1:0) мы сделали шаг вперед с точки зрения обороны и сплоченности, а сегодня мы сделали шаг вперед в плане работы с мячом. Многое еще предстоит сделать, но мы движемся вперед.
Я знаю, что Амрабат способен сыграть слева в защите. Он дает команде то, что ей нужно, вносит свой вклад. У него есть нужный уровень мастерства, он дает команде энергию. Очень надежным был Магуайр, как и следовало ожидать.
У нас на поле было много молодых игроков, и видно, что они развиваются. Работая со мной, нельзя просто так получить возможность, надо ее заслужить. И те, кто вышли, ее заслужили - и должны доказывать это каждый день на тренировках.
Что касается Санчо, то я не обсуждаю игроков, которые недоступны. Все зависит от него", - сказал главный тренер "МЮ".
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