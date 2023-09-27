  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Легенда МЮ отреагировал на конфликт Джейдона Санчо и Эрика Тен Хага
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легенда МЮ отреагировал на конфликт Джейдона Санчо и Эрика Тен Хага

Англия
(1 голосов)

Ситуация накалилась

Легенда МЮ отреагировал на конфликт Джейдона Санчо и Эрика Тен Хага

Фото: manutd.com

Новина українською

Конфликт между футболистом "МЮ" Джейдоном Санчо и главным тренером "дьяволов" Эриком Тен Хагом возник в начале сентября, когда вингер пропустил матч 4-го тура Английской Премьер-лиги с "Арсеналом" (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: "В "Манчестер Юнайтед" нужно показывать уровень каждый день".

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин в подкасте Stick To Football высказался по поводу этой ситуации:

"Джейдону нужно показать себя с другой стороны. Если в игроке сомневаются, он не тренируется должным образом, но затем разворачивает ситуацию, демонстрирует своего рода смирение и говорит: "Да, кажется, я ошибся", тогда, думаю, очень скоро можно будет двигаться дальше".

Напомним, что сразу после инцидента Санчо ответил тренеру с помощью Твиттера: "Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен". Впоследствии пост был удален, но Интернет помнит все. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

По теме
yellow-arrow
Капитана Челси Джеймса обвинили в нецензурных высказываниях в адрес арбитра. Он травмирован с августа
yellow-arrow
Ньюкасл - Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча Кубка лиги
yellow-arrow
Мудрик против Де Дзерби. Текстовая трансляция матча Кубка лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рой Кин Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джейдон Санчо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде