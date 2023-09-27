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Легенда МЮ отреагировал на конфликт Джейдона Санчо и Эрика Тен Хага
Ситуация накалилась
Фото: manutd.com
Конфликт между футболистом "
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин в подкасте Stick To Football высказался по поводу этой ситуации:
"Джейдону нужно показать себя с другой стороны. Если в игроке сомневаются, он не тренируется должным образом, но затем разворачивает ситуацию, демонстрирует своего рода смирение и говорит: "Да, кажется, я ошибся", тогда, думаю, очень скоро можно будет двигаться дальше".
Напомним, что сразу после инцидента Санчо ответил тренеру с помощью Твиттера: "Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен". Впоследствии пост был удален, но Интернет помнит все. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.
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