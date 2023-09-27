Легенда МЮ отреагировал на конфликт Джейдона Санчо и Эрика Тен Хага

Конфликт между футболистом " МЮ " Джейдоном Санчо и главным тренером "дьяволов" Эриком Тен Хагом возник в начале сентября, когда вингер пропустил матч 4-го тура Английской Премьер-лиги с "Арсеналом" (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: "В "Манчестер Юнайтед" нужно показывать уровень каждый день".

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин в подкасте Stick To Football высказался по поводу этой ситуации:

"Джейдону нужно показать себя с другой стороны. Если в игроке сомневаются, он не тренируется должным образом, но затем разворачивает ситуацию, демонстрирует своего рода смирение и говорит: "Да, кажется, я ошибся", тогда, думаю, очень скоро можно будет двигаться дальше".

Напомним, что сразу после инцидента Санчо ответил тренеру с помощью Твиттера: "Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен". Впоследствии пост был удален, но Интернет помнит все. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.