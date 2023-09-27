  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Новичок АПЛ не будет сотрудничать с букмекерскими компаниями – известна причина
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок АПЛ не будет сотрудничать с букмекерскими компаниями – известна причина

Англия
(1 голосов)

Речь о Лутоне

Новичок АПЛ не будет сотрудничать с букмекерскими компаниями – известна причина

instagram.com/lutontown

Новина українською

CEO "Лутона" Гари Суит в интервью для SportBusiness сообщил, что "Лутон" получил бы примерно 2-3 миллиона фунтов, если бы занимался рекламой букмекерских компаний и криптовалютных бирж, но менять свою стратегию "инвестировать в культуру" клуб не собирается.

Напомним, генеральный спонсор "Лутона" – поставщик электроэнергии и газа Utilita Energy.

Добавим, что в апреле 2023 года клубы АПЛ проголосовали за отказ от титульного спонсорства букмекеров. Это произойдет с сезона-2025/26.

"Лутон" после пяти туров в новом сезоне АПЛ набрал одно очко. Клуб идет на 18-м месте в турнирной таблице.

По теме
yellow-arrow
Капитана Челси Джеймса обвинили в нецензурных высказываниях в адрес арбитра. Он травмирован с августа
yellow-arrow
Ньюкасл - Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча Кубка лиги
yellow-arrow
Мудрик против Де Дзерби. Текстовая трансляция матча Кубка лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лутон Таун
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде