Новичок АПЛ не будет сотрудничать с букмекерскими компаниями – известна причина

CEO " Лутона " Гари Суит в интервью для SportBusiness сообщил, что "Лутон" получил бы примерно 2-3 миллиона фунтов, если бы занимался рекламой букмекерских компаний и криптовалютных бирж, но менять свою стратегию "инвестировать в культуру" клуб не собирается.

Напомним, генеральный спонсор "Лутона" – поставщик электроэнергии и газа Utilita Energy.

Добавим, что в апреле 2023 года клубы АПЛ проголосовали за отказ от титульного спонсорства букмекеров. Это произойдет с сезона-2025/26.

"Лутон" после пяти туров в новом сезоне АПЛ набрал одно очко. Клуб идет на 18-м месте в турнирной таблице.