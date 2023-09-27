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Новичок АПЛ не будет сотрудничать с букмекерскими компаниями – известна причина
Речь о Лутоне
instagram.com/lutontown
CEO "
Напомним, генеральный спонсор "Лутона" – поставщик электроэнергии и газа Utilita Energy.
Добавим, что в апреле 2023 года клубы АПЛ проголосовали за отказ от титульного спонсорства букмекеров. Это произойдет с сезона-2025/26.
"Лутон" после пяти туров в новом сезоне АПЛ набрал одно очко. Клуб идет на 18-м месте в турнирной таблице.
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