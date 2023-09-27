Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Очередная травма: Алаба получил повреждение в матче с Лас-Пальмас
Сменил его Васкес
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" обыграл "Лас-Пальмас" в матче 7-го тура Ла Лиги. По ходу матча повреждение получил Давид Алаба.
На 41-ой минуте встречи защитник потянул мышцу и вынужден был уйти на замену. Вместо него вышел Лукас Васкес.
Это второй центральный защитник, который пападает в лазарет "Реала". До этого повреждение получил Эдер Милитао. Также поломаны Тибо Куртуа и Винисиус Жуниор.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вильярреал – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура чемпионата Испании
- Луческу: Сегодня я не понял арбитра - из-за него команды не могли играть быстро
- Состояние Милевского стабилизируется. Его ждет длительный процесс реабилитации, - Алиев
- АПЛ. Челси – Астон Вилла 0:1. Пациент жил до 58-й минуты
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн