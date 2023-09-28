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Маурисио Почеттино: Сегодня было много хорошего, сегодня мы видели, как игроки бьются до последнего
Челси наконец-то побеждает
fc chelsea
Маурисио Почеттино надеется, что победа над "Брайтоном" 1:0 в Кубке лиги перевернет сезон "Челси".
"Для нас было очень важно одержать эту победу и пройти в следующий раунд [Кубка английской лиги] после нескольких матчей, в которых мы не забивали и не выигрывали.
Этот результат должен стать поворотным, обязан им стать. Самое время для этого. Сегодня было много хорошего, сегодня мы видели, как игроки бьются до последнего.
Николас Джексон был очень хорош. Атакующим игрокам важно забивать", - сказал главный тренер "Челси" в эфире Sky Sports.
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