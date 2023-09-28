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Манчестер Сити остался единственной командой, которая еще не теряла очки в топ-чемпионатах

Англия
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Остались единственными

Манчестер Сити остался единственной командой, которая еще не теряла очки в топ-чемпионатах

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" остался единственной командой, которая еще не теряла очки в топ-чемпионатах. До вчерашнего дня вторым клубом, который выиграл все матчи в топ-чемпионате, был "Интер". Однако команда Симоне Индзаги потерпела поражение от "Сассуоло" (1:2) в 6-м туре.

На счету "Манчестер Сити" 18 очков за 6 игр в АПЛ. В ближайшем туре горожане сыграют в гостях с "Вулверхэмптоном" - 30 сентября.

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В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд Гвардиола
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