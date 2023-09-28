"Манчестер Сити" остался единственной командой, которая еще не теряла очки в топ-чемпионатах. До вчерашнего дня вторым клубом, который выиграл все матчи в топ-чемпионате, был "Интер". Однако команда Симоне Индзаги потерпела поражение от "Сассуоло" (1:2) в 6-м туре.

На счету "Манчестер Сити" 18 очков за 6 игр в АПЛ. В ближайшем туре горожане сыграют в гостях с "Вулверхэмптоном" - 30 сентября.