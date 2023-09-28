  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Микель Артета - о матче с Брентфордом: рад, что мы нашли способ выиграть
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Микель Артета - о матче с Брентфордом: рад, что мы нашли способ выиграть

Англия
(1 голосов)

Канониры проходят в следующий раунд кубка

Микель Артета - о матче с Брентфордом: рад, что мы нашли способ выиграть

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о матче с "Брентфордом" (1:0) в 3-м туре Кубка английской лиги.

"Мы начали играть слишком прямолинейно, не удержали мяч и изо всех сил пытались попасть в финальную треть правильным образом.

Когда это происходит, игра превращается в растяжку с большим количеством длинных мячей, множеством дуэлей, а затем в стандартные положения - ауты, угловые, штрафные удары. Тебе приходится защищаться, имея 11 игроков вокруг своей штрафной, а это непросто сделать в матче с "Брентфордом".

Да, у нас было несколько действительно хороших блоков в штрафной площадке, несколько действительно важных моментов в обороне, особенно один, когда Аарон совершил сейв, и я думаю, мяч попал в стойку, поэтому мы действительно довольны всеми, особенно сейчас, когда у нас много травм, и очень рад, что мы нашли способ выиграть эту игру и остаться в турнире".

В 4-м туре Кубка лиги "Арсенал" сыграет с "Вест Хэмом".

По теме
yellow-arrow
Мудрик заслужил аплодисментов. Челси - Брайтон 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Гвардиола о вылете Сити из Кубка лиги: Я доволен нашей игрой – никаких травм и игровое время для Ковачича и Грилиша
yellow-arrow
Манчестер Сити остался единственной командой, которая еще не теряла очки в топ-чемпионатах
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
reuters

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде