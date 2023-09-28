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Микель Артета - о матче с Брентфордом: рад, что мы нашли способ выиграть
Канониры проходят в следующий раунд кубка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о матче с "Брентфордом" (1:0) в 3-м туре Кубка английской лиги.
"Мы начали играть слишком прямолинейно, не удержали мяч и изо всех сил пытались попасть в финальную треть правильным образом.
Когда это происходит, игра превращается в растяжку с большим количеством длинных мячей, множеством дуэлей, а затем в стандартные положения - ауты, угловые, штрафные удары. Тебе приходится защищаться, имея 11 игроков вокруг своей штрафной, а это непросто сделать в матче с "Брентфордом".
Да, у нас было несколько действительно хороших блоков в штрафной площадке, несколько действительно важных моментов в обороне, особенно один, когда Аарон совершил сейв, и я думаю, мяч попал в стойку, поэтому мы действительно довольны всеми, особенно сейчас, когда у нас много травм, и очень рад, что мы нашли способ выиграть эту игру и остаться в турнире".
В 4-м туре Кубка лиги "Арсенал" сыграет с "Вест Хэмом".
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