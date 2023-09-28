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Гвардиола о вылете Сити из Кубка лиги: Я доволен нашей игрой – никаких травм и игровое время для Ковачича и Грилиша

Англия
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Таков футбол (с)

Гвардиола о вылете Сити из Кубка лиги: Я доволен нашей игрой – никаких травм и игровое время для Ковачича и Грилиша

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" уступили "Ньюкаслу" (0:1) и в третий раз подряд не дошел даже до полуфинала Кубка лиги. После матча эмоциями и мыслями по поводу игры с прессой поделился главный тренер горожан Пеп Гвардиола.

"Мы провели невероятный матч. После перерыва ["Ньюкасл"] прибавил и был более агрессивен. Они забили гол. В прошлом сезоне мы вылетели от "Саутгемптона" и практически отсутствовали, но сегодня все было не так. Поздравляю "Ньюкасл".

Они начали вести себя более агрессивно. Да, это была напряженная игра, и те, кто играл, делал это действительно хорошо. Таков футбол. Наша игра и в первом, и во втором тайме была потрясающей. Но они играли агрессивно, чтобы выиграть матч.

Я доволен нашей игрой – никаких травм и игровое время для Матео [Ковачича] и Джека [Грилиша].

[Кэлвин Филлипс] в самом деле очень хорош. Посмотрим. Идите домой, отдохните, а там посмотрим [что будет в следующих нескольких матчах].

[Оскар Бобб] отыграл блестяще. Это было идеально", – прокомментировал Пер Гвардиола в интервью для Sky Sports

Напомним, что "Манчестер Сити" проиграл "Ньюкаслу" из-за пропущенного на 53-й минуте гола от Исака. В следующем раунде турнира "сороки" сыграют против другой команды из Манчестера – "Юнайтед".

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В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
bbc.com

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