Чилуэлл получил травму в матче Челси с Брайтоном

Бен Чилуэлл был вынужден досрочно завершить игру с "Брайтоном" (1:0) из-за повреждения. Защитник получил травму и не смог остаться до конца игры в Кубке английской лиги, несмотря на то, что у "Челси" уже не было замен.

Он покинул поле на 89-й минуте, оставив команду в меньшинстве. В текущем сезоне Чилуэлл провел 6 матчей в АПЛ и отдал один голевой пас.