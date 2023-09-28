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Чилуэлл получил травму в матче Челси с Брайтоном

Англия
(1 голосов)

Очередная травма у Челси

Чилуэлл получил травму в матче Челси с Брайтоном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Бен Чилуэлл был вынужден досрочно завершить игру с "Брайтоном" (1:0) из-за повреждения. Защитник получил травму и не смог остаться до конца игры в Кубке английской лиги, несмотря на то, что у "Челси" уже не было замен.

Он покинул поле на 89-й минуте, оставив команду в меньшинстве. В текущем сезоне Чилуэлл провел 6 матчей в АПЛ и отдал один голевой пас.

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В статье: Челси (Лондон) Бен Чилвелл
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Источник:
football.london

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