Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чилуэлл получил травму в матче Челси с Брайтоном
Очередная травма у Челси
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бен Чилуэлл был вынужден досрочно завершить игру с "Брайтоном" (1:0) из-за повреждения. Защитник получил травму и не смог остаться до конца игры в Кубке английской лиги, несмотря на то, что у "Челси" уже не было замен.
Он покинул поле на 89-й минуте, оставив команду в меньшинстве. В текущем сезоне Чилуэлл провел 6 матчей в АПЛ и отдал один голевой пас.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:football.london
Популярное сейчас
- Мудрик заслужил аплодисментов. Челси - Брайтон 1:0. Видео гола и обзор матча
- Шпионаж, Динамо и бордель. За что посадили легендарного динамовца / Расследование НКВД. Видео
- Интер Майами с Кривцовым проиграл в финале кубка США. Известна оценка украинцу от Sofascore
- АПЛ. Челси – Астон Вилла 0:1. Пациент жил до 58-й минуты
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн