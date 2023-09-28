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Владельцы Ливерпуля нашли покупателей на миноритарный пакет акций клуба. Сделка на 100-200 млн. долларов закрыта
На трансферы эти деньги не повлияют
twitter.com/LFC
Fenway Sports Group, которая владеет "Ливерпулем", нашла покупателя на миноритарный пакет акций клуба в лице Dynasty Equity. Сделка поможет покрыть долги "красных", возникшие во время пандемии.
Сообщается, что FSG не хотела иметь задолженность в 150 миллионов фунтов и средства со сделки пойдут именно на покрытие долгов, а не на новые трансферы.
Сделка с Dynasty Equity завершает поиски инвестиций от FSG, которые начались ещё в прошлом году.
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Источник:theguardian.com
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