Владельцы Ливерпуля нашли покупателей на миноритарный пакет акций клуба. Сделка на 100-200 млн. долларов закрыта

Fenway Sports Group, которая владеет "Ливерпулем", нашла покупателя на миноритарный пакет акций клуба в лице Dynasty Equity. Сделка поможет покрыть долги "красных", возникшие во время пандемии.

Сообщается, что FSG не хотела иметь задолженность в 150 миллионов фунтов и средства со сделки пойдут именно на покрытие долгов, а не на новые трансферы.

Сделка с Dynasty Equity завершает поиски инвестиций от FSG, которые начались ещё в прошлом году.