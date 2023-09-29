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Челси готов побить трансферный рекорд АПЛ ради Осимхена

Англия
(1 голосов)

Челси нужен нападающий Наполи

Челси готов побить трансферный рекорд АПЛ ради Осимхена

ANSA

UA-Футбол
Новина українською

"Челси" вернулся к кандидатуре 24-летнего форварда "Наполи" Виктора Осимхена. Лондонский клуб находится в поиске центрального нападающего и считает Осимхена идеальной кандидатурой. Отмечается, что "Челси" готов заплатить за игрока около 170 миллионов евро уже этой зимой.

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Ранее стало известно о конфликте между Осимхеном и "Наполи" из-за появления в социальных сетях неаполитанского клуба юмористического видеоролика в отношении нападающего. Агент форварда заявил, что может обратиться в суд из-за ролика о незабитом нигерийцем пенальти, опубликованного в социальных сетях.

В текущем сезоне на счету Осимхена 7 матчей за "Наполи" во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 1 результативной передачей.

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В статье: Челси (Лондон) Наполи Виктор Осимхен
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Источник:
chelsea

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