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Алан Ширеш назвал команду за которую бы хотел поиграть, если бы была такая возможность

Англия
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Лучший бомбардир АПЛ сделал однозначный выбор

Алан Ширеш назвал команду за которую бы хотел поиграть, если бы была такая возможность

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

У бывшего форварда сборной Англии Алана Ширера спросили, в какую команду прошлого или настоящего он бы перешел, находясь на пике карьеры.

"Манчестер Сити" - потому что это голы, голы, голы. Слушайте, голы там просто гарантированы.

Посмотрите на Эрлинга Холанда. Несомненно, он прекрасный футболист, но посмотрите, какие моменты ему создают, какие голы он забивает, какие моменты он не использует - хотя это, конечно, нормальное явление.

Поэтому я вынужден назвать "Манчестер Сити" - там успех и голы тебе гарантированы", - сказал лучший бомбардир в истории АПЛ.

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В статье: Алан Ширер Манчестер Сити
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Источник:
manchestereveningnews

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