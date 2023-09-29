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Антони вернулся к тренировкам с МЮ. Решение могут изменить в зависимости от хода расследования

Англия
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МЮ отменил отстранение Антони

Антони вернулся к тренировкам с МЮ. Решение могут изменить в зависимости от хода расследования

getty images

UA-Футбол
Новина українською

Антони вернулся к тренировкам с Манчестер Юнайтед.

"С момента появления первых обвинений в июне Антони сотрудничал с полицией как в Бразилии, так и в Великобритании, и продолжает это делать.

Как работодатель Антони, "Манчестер Юнайтед" решил, что он возобновит тренировки в Каррингтоне и будет доступен для участия в матчах, пока полиция будет проводить расследование. Это решение может быть изменено в зависимости от дальнейшего развития событий.

Как клуб, мы осуждаем акты насилия. Мы признаем важность обеспечения безопасности всех, кто оказался вовлеченным в эту ситуацию, и понимаем, какое влияние эти обвинения оказывают на тех, кто пережил насилие", - сказано в заявлении клуба.

Напомним, 10 сентября "МЮ" отстранил футболиста на фоне обвинений в насилии в отношении бывшей девушки. Следующий матч "Манчестер Юнайтед" проведет 30 сентября - против "Кристал Пэлас".

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В статье: Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
manutd

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