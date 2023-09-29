Антони вернулся к тренировкам с МЮ. Решение могут изменить в зависимости от хода расследования

Антони вернулся к тренировкам с Манчестер Юнайтед.

"С момента появления первых обвинений в июне Антони сотрудничал с полицией как в Бразилии, так и в Великобритании, и продолжает это делать.

Как работодатель Антони, "Манчестер Юнайтед" решил, что он возобновит тренировки в Каррингтоне и будет доступен для участия в матчах, пока полиция будет проводить расследование. Это решение может быть изменено в зависимости от дальнейшего развития событий.

Как клуб, мы осуждаем акты насилия. Мы признаем важность обеспечения безопасности всех, кто оказался вовлеченным в эту ситуацию, и понимаем, какое влияние эти обвинения оказывают на тех, кто пережил насилие", - сказано в заявлении клуба.