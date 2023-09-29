Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Антони вернулся к тренировкам с МЮ. Решение могут изменить в зависимости от хода расследования
МЮ отменил отстранение Антони
getty images
Антони вернулся к тренировкам с Манчестер Юнайтед.
"С момента появления первых обвинений в июне Антони сотрудничал с полицией как в Бразилии, так и в Великобритании, и продолжает это делать.
Как работодатель Антони, "Манчестер Юнайтед" решил, что он возобновит тренировки в Каррингтоне и будет доступен для участия в матчах, пока полиция будет проводить расследование. Это решение может быть изменено в зависимости от дальнейшего развития событий.
Как клуб, мы осуждаем акты насилия. Мы признаем важность обеспечения безопасности всех, кто оказался вовлеченным в эту ситуацию, и понимаем, какое влияние эти обвинения оказывают на тех, кто пережил насилие", - сказано в заявлении клуба.
Напомним, 10 сентября "МЮ" отстранил футболиста на фоне обвинений в насилии в отношении бывшей девушки. Следующий матч "Манчестер Юнайтед" проведет 30 сентября - против "Кристал Пэлас".
Популярное сейчас
- Лебеф: Если бы рядом с Мудриком играли Лэмпард, Дзола или Ди Маттео, вы бы увидели совсем другого футболиста
- Продолжаем уничтожать технику и живую силу врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Кривцов проиграл в финале, Барселону обвинили во взяточничестве, а у Кременя новый главный тренер. Главные новости за 28 сентября
- Мудрик заслужил аплодисментов. Челси - Брайтон 1:0. Видео гола и обзор матча
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
Новости по теме
- 10:23 Зарубежные FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших тренеров в истории футбола. Гвардиола на 5 месте, Лобановский на 10
- 23:56 Зарубежные Кубок Лиги. Легкая прогулка для Манчестер Юнайтед, неожиданный вылет Вулверхэмптона и Лутона
- 17:59 Зарубежные АПЛ. Ливерпуль – Вест Хэм 3:1. Клопп уверенно шагает на второе место