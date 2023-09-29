Почеттино о трансферах: Уже пора думать, что делать в январе. Я вовлечен в каждое решение

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, что клуб уже готовится к зимнему трансферному окну. Теперь менеджер будет сильнее вовлечен в решения клуба.

– Забитые голы – не новая проблема для этого клуба. Насколько важно поработать над этим в январе?

– У нас с владельцами и спортивными директорами очень хорошие отношения, и это хорошо. Думаю, как я и говорил ранее, когда трансферное окно закрылось, я должен участвовать в этом процессе. Теперь я вовлечен сильнее – в каждое решение. Думаю, пора определяться с тем, что нам нужно сделать в январе.

Футбол очень динамичен. До января все может измениться. Сейчас нужно работать и стараться вылечить Нкунку и, конечно, Армандо Брою, а также постараться больше забивать и действовать более уверенно. Но, конечно, параллельно мы работаем над тем, чтобы улучшить команду и то, как мы оцениваем ее готовность к соревнованиям. Конечно, мы уже начинаем работать, – сказал главный тренер "Челси".

Напомним, что "Челси" летом потратил 462 миллионов евро на трансферы.