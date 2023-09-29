Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино о трансферах: Уже пора думать, что делать в январе. Я вовлечен в каждое решение
Больше трат!
Фото: chelseafc.com
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, что клуб уже готовится к зимнему трансферному окну. Теперь менеджер будет сильнее вовлечен в решения клуба.
– Забитые голы – не новая проблема для этого клуба. Насколько важно поработать над этим в январе?
– У нас с владельцами и спортивными директорами очень хорошие отношения, и это хорошо. Думаю, как я и говорил ранее, когда трансферное окно закрылось, я должен участвовать в этом процессе. Теперь я вовлечен сильнее – в каждое решение. Думаю, пора определяться с тем, что нам нужно сделать в январе.
Футбол очень динамичен. До января все может измениться. Сейчас нужно работать и стараться вылечить Нкунку и, конечно, Армандо Брою, а также постараться больше забивать и действовать более уверенно. Но, конечно, параллельно мы работаем над тем, чтобы улучшить команду и то, как мы оцениваем ее готовность к соревнованиям. Конечно, мы уже начинаем работать, – сказал главный тренер "Челси".
Напомним, что "Челси" летом потратил 462 миллионов евро на трансферы.
Популярное сейчас
- Мирон Маркевич: Другие клубы уже не только за Кожухарем охотятся
- Только один матч будет без VAR. Судейские назначения на 9-й тур УПЛ
- Зарождение гения. Как Шевченко начинал в Динамо
- Кубок лиги. Ньюкасл – Манчестер Сити 1:0. Закономерный вылет фаворита
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО