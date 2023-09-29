  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почеттино о трансферах: Уже пора думать, что делать в январе. Я вовлечен в каждое решение
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино о трансферах: Уже пора думать, что делать в январе. Я вовлечен в каждое решение

Англия
(1 голосов)

Больше трат!

Почеттино о трансферах: Уже пора думать, что делать в январе. Я вовлечен в каждое решение

Фото: chelseafc.com

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, что клуб уже готовится к зимнему трансферному окну. Теперь менеджер будет сильнее вовлечен в решения клуба.

– Забитые голы – не новая проблема для этого клуба. Насколько важно поработать над этим в январе?

– У нас с владельцами и спортивными директорами очень хорошие отношения, и это хорошо. Думаю, как я и говорил ранее, когда трансферное окно закрылось, я должен участвовать в этом процессе. Теперь я вовлечен сильнее – в каждое решение. Думаю, пора определяться с тем, что нам нужно сделать в январе.

Футбол очень динамичен. До января все может измениться. Сейчас нужно работать и стараться вылечить Нкунку и, конечно, Армандо Брою, а также постараться больше забивать и действовать более уверенно. Но, конечно, параллельно мы работаем над тем, чтобы улучшить команду и то, как мы оцениваем ее готовность к соревнованиям. Конечно, мы уже начинаем работать, – сказал главный тренер "Челси".

Напомним, что "Челси" летом потратил 462 миллионов евро на трансферы.

По теме
yellow-arrow
Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24. ВИДЕО
yellow-arrow
Вингер Ньюкасла Барнс выбыл на длительный срок из-за травмы. Его купили за 38 млн фунтов летом
yellow-arrow
Артета о Хавертце: В его игре есть много моментов, которые он делает исключительно хорошо, и есть те, которые нужно продолжать совершенствовать
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football.london

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде