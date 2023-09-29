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Гвардиола: Только игроки могут изменить график. Футболистки женской сборной Испании захотели перемен и добились этого

Англия
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Играть так много нельзя

Гвардиола: Только игроки могут изменить график. Футболистки женской сборной Испании захотели перемен и добились этого

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о необходимости сокращения количества матчей. Он сравнил ситуацию с молчанием футболистов с тем, как футболистки женской сборной Испании добились реформ.

"Идея по сокращению количества матчей была бы хороша для футболистов. Но ничего не изменится.

Игроки, возможно, должны что-то сделать, и тогда, может быть, что-то произойдет. Без игроков шоу не может продолжаться, поэтому это зависит от них.

Это большой бизнес. У них большие зарплаты. Нам говорят не жаловаться, поскольку мы зарабатываем много денег. Качество нужно защищать, но все идет противоположным путем.

Женская сборная Испании хотела перемен, и они добились перемен. Вот так это работает. Футболисты должны решить, будут ли они действовать для защиты будущих поколений. Федерации ничего не изменят.

Бывает, что футболист может пожаловаться, что не сыграл после того, как пропустил один матч. Но футболисты будущего прочувствуют такой график, когда проведут по 60 матчей за сезон.

Если игроки хотят что-то изменить, то в футболе они единственные, кто может это сделать", – сказал главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола.

Гвардиола последовательно выступает за уменьшение количества матчей в футболе. После травмы Кевина де Брюйне он в очередной раз раскритиковал плотность графика.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
skysports.com

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