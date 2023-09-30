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Борнмут - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Очередное украинское дерби в АПЛ – смотреть прямую трансляцию

Борнмут - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Илья Забарный против Александра Зинченко. В седьмом туре АПЛ встретятся "Борнмут", который не выиграл еще ни одного матча в чемпионате, и "Арсенал", который остается без поражений.

Чемпионат Англии, седьмой тур

30 сентября 2023. Борнмут, "Виталити Стэдиум"

"Борнмут" 17:00 "Арсенал"

Телетрансляція – Setanta Sports

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Трансляція матчу Борнмут - Арсенал
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В статье: Арсенал (Лондон) телетрансляции Наши за границей АПЛ Александр Зинченко Борнмут Где смотреть футбол Илья Забарный смотреть футбол онлайн
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