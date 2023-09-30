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Борнмут - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Очередное украинское дерби в АПЛ – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
Илья Забарный против Александра Зинченко. В седьмом туре АПЛ встретятся "Борнмут", который не выиграл еще ни одного матча в чемпионате, и "Арсенал", который остается без поражений.
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Чемпионат Англии, седьмой тур
30 сентября 2023. Борнмут, "Виталити Стэдиум"
"Борнмут" 17:00 "Арсенал"
Телетрансляція – Setanta Sports
Трансляція матчу Борнмут - АрсеналСмотреть трансляцию
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