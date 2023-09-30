Челси наконец получил титульного спонсора: им стала аналитическая платформа Infinite Athlete

"Челси" объявил о сотрудничестве с аналитической компанией Infinite Athlete о титульном спонсоре. Логотип компании будет красоваться на футболках женской и мужской команд, а также на рукавах тренировочных комплектов.

При этом "Челси" уже ищет партнера на следующий сезон. Больше года с Infinite Athlete сотрудничать пока не планируют.

Infinite Athlete разрабатывает программы для анализа спортивной статистики, видео и травм.