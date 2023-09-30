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Челси наконец получил титульного спонсора: им стала аналитическая платформа Infinite Athlete

Англия
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Клуб получит около 43 миллионов евро

Челси наконец получил титульного спонсора: им стала аналитическая платформа Infinite Athlete

Фото: chelseafc.com

Новина українською

"Челси" объявил о сотрудничестве с аналитической компанией Infinite Athlete о титульном спонсоре. Логотип компании будет красоваться на футболках женской и мужской команд, а также на рукавах тренировочных комплектов.

При этом "Челси" уже ищет партнера на следующий сезон. Больше года с Infinite Athlete сотрудничать пока не планируют.

Infinite Athlete разрабатывает программы для анализа спортивной статистики, видео и травм.

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В статье: Челси (Лондон)
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