Три желтых карточки. Гвардиола пропустит матч с Вулвз из-за дисквалификации

Чемпион Англии “Манчестер Сити” проведет свой выездной матч АПЛ с “Вулверхэмптоном” без главного тренера.

Дело в том, что Пеп Гвардиола в игре Кубка лиги с “Ньюкаслом” получил желтую карточку, которая для него стала третьей в сезоне.

В прошлом сезоне дисквалификация присуждалась после четырех желтых карточек, но наказание решили ужесточить, чтобы усмирить недовольных тренеров.

Гвардиола будет наблюдать за матчем с “Вулверхэмптоном” с VIP-ложи.

Матч седьмого тура АПЛ “Вулверхэмптон” – “Манчестер Сити” состоится в субботу, 30 сентября, в 17:00.