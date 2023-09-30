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Три желтых карточки. Гвардиола пропустит матч с Вулвз из-за дисквалификации
Новые правила Премьер-лиги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион Англии “Манчестер Сити” проведет свой выездной матч АПЛ с “Вулверхэмптоном” без главного тренера.
Дело в том, что Пеп Гвардиола в игре Кубка лиги с “Ньюкаслом” получил желтую карточку, которая для него стала третьей в сезоне.
В прошлом сезоне дисквалификация присуждалась после четырех желтых карточек, но наказание решили ужесточить, чтобы усмирить недовольных тренеров.
Гвардиола будет наблюдать за матчем с “Вулверхэмптоном” с VIP-ложи.
Матч седьмого тура АПЛ “Вулверхэмптон” – “Манчестер Сити” состоится в субботу, 30 сентября, в 17:00.
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