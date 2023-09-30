Тен Хаг вслед за Гвардиолой: Нагрузка на футболистов слишком большая, это даже перенагрузка

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о современном графике в футболе. Он , вслед за гвардиолой, заявил, что игроки играют слишком много.

"В этом сезоне из-за требований к футболистам мы уже расширили состав нашей команды.

В середине прошлого сезона состоялся чемпионат мира, поэтому он получился более длительным.

Кроме того, сезон был длиннее из-за участия в Кубке Англии, а затем футболисты принимали участие в матчах Лиги наций, в результате чего перерыв (между сезонами) был коротким.

График увеличивается каждый раз. Нагрузка на футболистов слишком большая – это даже перенагрузка. Мои коллеги также указывали на это, и я тоже. Но расписание продолжает расширяться.

Футболисты больше не могут справляться с такой перенагрузкой. И это то, что вы видите во многих командах", – сказал тен Хаг.