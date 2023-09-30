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Тен Хаг вслед за Гвардиолой: Нагрузка на футболистов слишком большая, это даже перенагрузка

Англия
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Все больше тренеров против

Тен Хаг вслед за Гвардиолой: Нагрузка на футболистов слишком большая, это даже перенагрузка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о современном графике в футболе. Он , вслед за гвардиолой, заявил, что игроки играют слишком много.

"В этом сезоне из-за требований к футболистам мы уже расширили состав нашей команды.

В середине прошлого сезона состоялся чемпионат мира, поэтому он получился более длительным.

Кроме того, сезон был длиннее из-за участия в Кубке Англии, а затем футболисты принимали участие в матчах Лиги наций, в результате чего перерыв (между сезонами) был коротким.

График увеличивается каждый раз. Нагрузка на футболистов слишком большая – это даже перенагрузка. Мои коллеги также указывали на это, и я тоже. Но расписание продолжает расширяться.

Футболисты больше не могут справляться с такой перенагрузкой. И это то, что вы видите во многих командах", – сказал тен Хаг.

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Напомним, что Гвардиола последовательный противник расширения футбольного календаря. После травмы де Брюйне в начале сезона он в очередной раз раскритиковал график футболистов.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
goal.com

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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
30.09.2023 в 15:58
Ці хоч би мовчали. Я наших критикую за такі висловлювання, але в нас війна, а ці закупились на мільярди і сльози пускають). Ротація де?
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