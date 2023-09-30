АПЛ. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 2:1. Второе подряд поражение Гвардиолы

Английская Премьер-лига, седьмой тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Этот матч Хосеп Гвардиола провел на трибунах. За стартовые шесть туров испанец успел собрать три желтые карточки, которые превратились в один поединок дисквалификации. С грустным взглядом он смотрел, как его подопечные мучаются против команды, находящейся вблизи зоны вылета.

Pep Guardiola: "Congratulations Wolves, they deserved it. We had chances and struggled to deal with transitions and they played very well.



"We were there and settled well and the question is when the opponent is faster and quicker, we have to accept it." pic.twitter.com/2aiSOYm76S — Chris Wheatley (@ChrisWheatley) September 30, 2023

Недавний новичок "Сити" Матеуш Нунеш перешел как раз из "Вулверхэмптона". На пятой минуте он мог открывать счет в этом матче, однако решил с хорошей позиции не пробивать – сыграл передачей на Холанда, котрого перекрыли защитники. Еще можно вспомнить два (полу) обострения от гостей до перерыва и на этом все. Голкипер "волков" Са был практически без работы.

Хозяева тоже не сверкали в атаке, однако он их никто ничего и не ожидал. За весь первый тайм они нанесли один удар по воротам соперника, но все-таки удалось забить благодаря автоголу. На 13-й минуте Нету прорвался флангом мимо Фодена и Аке и прострелил из пределов штрафной – Диаш срезал мяч в свои ворота.

Some start at Molineux ????



Will the champions bounce back? ????#WOLMCI pic.twitter.com/bnBPD4nRf1 — Premier League (@premierleague) September 30, 2023

Стоит все-таки вспомнить слова Гвардиолы на предматчевой пресс-конференции. Перечисляя индивидуально сильных игроков "вулвз" он не мог вспомнить имя Хван Хи Чана, назвав его "корейским парнем". Теперь точно запомнит.

Уже на старте второго тайма “Сити” пытался взять количеством атак. Впоследствии это количество переросло в качество, однако все же удалось забить только благодаря стандарту. А точнее благодаря индивидуальному мастерству Альвареса: он прямым ударом со штрафного попал в левую девятку.

Совсем чуть-чуть не стало "горожанам", чтобы выйти вперед. При подаче с углового Фоден пробил из пределов штрафной мимо Са, однако подстраховали голкипера защитники хозяев. Еще через минуту "Вулверхэмптон" уже праздновал взятие ворот.

Снова прорыв правым флангом завершился голом. В этот раз пошла передача в центр – оттуда пробил Хван. Кореец попал в соперника, но Кунья был первым на подборе. Португалец сбросил под удар тому же Хвану – он попал мимо Эдерсона. Пятый гол корейца в нынешнем сезоне.

Just like that, Wolves restore their lead through Hwang Hee-chan ????!#WOLMCI pic.twitter.com/wdHNhxpVWD — Premier League (@premierleague) September 30, 2023

Пытались отыграться гости? Да. Они всего за весь матч нанесли 23 удара, против трех у соперника. Однако опасности при проигрышном счете не создали. Впервые в этом сезоне "горожане" пропустили дважды, после чего не смогли прийти в себя. Атака гостей была бессильна, а тот же Холанд полностью испарился. Или ему это помогли сделать центрбеки Килман-Доусон-Тотти.

Первая потеря очков от "Сити" в текущем розыгрыше АПЛ, но второе поражение подряд в целом. “Ливерпуль” в случае победы над “Тоттенхэмом” имеет шанс обогнать горожан и выйти на первую позицию в турнирной таблице. В то же время "вулвз" оторвались от дна и теперь занимают 13-ю позицию.

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" 2:1

Голы: Диаш 13 (авт.), Хван 66 – Альварес 58

Вулверхэмптон: Са – Доусон, Килман, Тоти – Семеду, Лемина, Жуан Гомеш (Траоре 67), Аит-Нури (Догерти 74) – Нету, Кунья (Силва 86), Хван (Хонни 86)

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Аканджи, Диаш, Аке (Грилиш 80) – Нунеш (Бобб 46), Ковачич (Филлипс 65) – Фоден, Альварес, Доку – Холанд

Предупреждения: Хван 24, Лемина 39, Нету 57, Са 83, Силва 90+3 – Уокер 17, Ковачич 59, Альварес 63, Доку 82