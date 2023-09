АПЛ. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 2:1. Второе подряд поражение Гвардиолы

Английская Премьер-лига, седьмой тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Этот матч Хосеп Гвардиола провел на трибунах. За стартовые шесть туров испанец успел собрать три желтые карточки, которые превратились в один поединок дисквалификации. С грустным взглядом он смотрел, как его подопечные мучаются против команды, находящейся вблизи зоны вылета.

Pep Guardiola: "Congratulations Wolves, they deserved it. We had chances and struggled to deal with transitions and they played very well.



"We were there and settled well and the question is when the opponent is faster and quicker, we have to accept it." pic.twitter.com/2aiSOYm76S