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Без противодействия с другой стороны. Борнмут - Арсенал 0:4. Обзор матча и видео голов

Англия
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Борнмут - Арсенал ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Без противодействия с другой стороны. Борнмут - Арсенал 0:4. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Арсенал"

Новина українською

"Канониры" в матче 7-го тура против "Борнмута" довольно просто набирают важные очки. На поле с первых минут вышел Александр Зинченко, а также его партнер по команде Букайо Сака, который, как отмечалось, имеет повреждение. Несмотря на микротравму, он все же смог открыть счет в матче. Украинец покинул поле на 69-й минуте, позже к нему присоединился англичанин. Но несмотря на микротравму, Сака все же смог открыть счет в матче.

Отличился в матче дебютным голом Кай Хаверц, первым забитым за 10 матчей. Также пенальти реализовал Эдегор.

Финальным гвоздем стал мяч в дополнительном времени, автором которого стал Уайт.

"Арсенал" занимает 3-ю строчку в чемпионате имея в активе 17 баллов. У команды Забарного лишь 3 очка после 7-ми туров.

АПЛ, 7-й тур

Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Борнмут" - "Арсенал" 0:4

Голы: Сака (17), Эдегор (43, с пенальти), Хаверц (53, с пенальти), Уайт (90+3)

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В статье: Арсенал (Лондон) Борнмут
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