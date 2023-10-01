Как волки лидера покусали. Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1. Обзор матча и видео голов

"Манчестер Сити" второй раз подряд терпит поражение. Команда не смогла пройти дальше в Кубке Англии, а сегодня потеряла первые очки в матче против "волков".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Уже не впервые автоголом отмечается Диаш, именно он открыл счет в матче. Позже гости сравняли счет, но хозяева снова вышли вперед через восемь минут.

"Горожане" потеряли очень важные очки. Только из-за поражения команды Клоппа, они продолжают возглавлять турнирную таблицу.

АПЛ, 7-й тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Крейг Поусон

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" 2:1

Голы: Диаш 13 (авт.), Хван 66 - Альварес 58