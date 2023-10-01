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Как волки лидера покусали. Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1. Обзор матча и видео голов
Вулверхэмптон - Манчестер Сити ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" второй раз подряд терпит поражение. Команда не смогла пройти дальше в Кубке Англии, а сегодня потеряла первые очки в матче против "волков".
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Уже не впервые автоголом отмечается Диаш, именно он открыл счет в матче. Позже гости сравняли счет, но хозяева снова вышли вперед через восемь минут.
"Горожане" потеряли очень важные очки. Только из-за поражения команды Клоппа, они продолжают возглавлять турнирную таблицу.
АПЛ, 7-й тур
"Молинью" (Вулверхэмптон)
Главный арбитр: Крейг Поусон
Голы: Диаш 13 (авт.), Хван 66 - Альварес 58
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