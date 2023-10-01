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Тен Хаг о свисте фанатов: Я понимаю. Когда играешь с Кристал Пэлас, нужно побеждать, при всем уважении к ним
Эрик тен Хаг прокомментировал реакцию фанатов на поражение
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" ответил на вопросы журналистов о свисте болельщиков после домашней игры с "Кристал Пэлас" (0:1) в 7-м туре АПЛ.
"Я понимаю. Когда играешь с "Пэлас", нужно побеждать, при всем уважении к ним.
Конечно, это вызывает беспокойство, нам нужно быть более стабильными, нам нужна серия побед.
Я могу назвать вам причины, но вы воспримете их как оправдание. Нет никаких оправданий", - сказал тен Хаг.
После 7 туров в активе "МЮ" 9 очков, команда Эрика Тен Хага занимает 10 место в турнирной таблице.
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