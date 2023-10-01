  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг о свисте фанатов: Я понимаю. Когда играешь с Кристал Пэлас, нужно побеждать, при всем уважении к ним
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг о свисте фанатов: Я понимаю. Когда играешь с Кристал Пэлас, нужно побеждать, при всем уважении к ним

Англия
(1 голосов)

Эрик тен Хаг прокомментировал реакцию фанатов на поражение

Тен Хаг о свисте фанатов: Я понимаю. Когда играешь с Кристал Пэлас, нужно побеждать, при всем уважении к ним

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" ответил на вопросы журналистов о свисте болельщиков после домашней игры с "Кристал Пэлас" (0:1) в 7-м туре АПЛ.

"Я понимаю. Когда играешь с "Пэлас", нужно побеждать, при всем уважении к ним.

Конечно, это вызывает беспокойство, нам нужно быть более стабильными, нам нужна серия побед.

Я могу назвать вам причины, но вы воспримете их как оправдание. Нет никаких оправданий", - сказал тен Хаг.

После 7 туров в активе "МЮ" 9 очков, команда Эрика Тен Хага занимает 10 место в турнирной таблице.

По теме
yellow-arrow
Артета – о Хавертце: Качество его игры на высоте
yellow-arrow
Президент Баварии: Кейн не будет стоить нам 100 млн, если мы не будем выигрывать трофеи
yellow-arrow
Клопп после поражения от Тоттенхэма: Не видел еще такого матча с несправедливостью и сумасшедшими решениями
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Laurie Whitwell

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
01.10.2023 в 12:08
А, забув ще, Санчо теж поганий. А головний тренер щось там базікає, що він, начебто, "розуміє".
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
01.10.2023 в 12:06
Тут все зрозуміло. Головний тренер не може зібрати команду в єдиний колектив, дати їй нові ідеї. То Роналду був поганий, то був поганий Де Хеа, зараз поганий Магуаєр. Зараз немає Де Хеа - нема кому рятувати команду, немає Роналду - немає кому забивати, немає когось з яйцями, немає в команді лідера (-ів)
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде