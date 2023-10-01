Тен Хаг о свисте фанатов: Я понимаю. Когда играешь с Кристал Пэлас, нужно побеждать, при всем уважении к ним

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" ответил на вопросы журналистов о свисте болельщиков после домашней игры с "Кристал Пэлас" (0:1) в 7-м туре АПЛ.

"Я понимаю. Когда играешь с "Пэлас", нужно побеждать, при всем уважении к ним.

Конечно, это вызывает беспокойство, нам нужно быть более стабильными, нам нужна серия побед.

Я могу назвать вам причины, но вы воспримете их как оправдание. Нет никаких оправданий", - сказал тен Хаг.