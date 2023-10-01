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Клопп после поражения от Тоттенхэма: Не видел еще такого матча с несправедливостью и сумасшедшими решениями

Англия
(1 голосов)

Клопп недоволен действиями арбитра

Клопп после поражения от Тоттенхэма: Не видел еще такого матча с несправедливостью и сумасшедшими решениями

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль", играя вдевятером из-за двух удалений проиграл со счетом 1:2 в матче 7-го тура АПЛ, пропустив на 96-й минуте.

"Я еще никогда не был настолько горд за нашу команду, как в этом матче.

Никогда не видел подобного матча с такими несправедливыми обстоятельствами и безумными решениями. Мы забили сами себе, это автогол, и это сложно принять. Но я все равно очень горжусь командой.

Первая красная карточка: Кертис Джонс наступает на мяч, и нога скользит по нему дальше - в ногу соперника. Это не грязный прием. В замедленной съемке это выглядит по-другому. Он на полной скорости наступает на мяч и скользит по нему дальше. Не повезло.

Затем Диогу Жота - его первая желтая карточка. Там не было желтой карточки. Потом он получил вторую желтую карточку, и мы защищались вдевятером, а это сложно.

Если хотите построить команду, то нужны футболисты с характером. И сегодня я их видел. Они сражались. Особенный вечер.

Что касается автогола Матипа, то это немного похоже на судьбу, кто-то должен был выставить ногу в том моменте. Великолепная игра Жоэля в обороне в этом матче на самом деле. Он поставил ногу, и от него мяч попал в ворота.

В жизни бывают вещи и похуже. Такие моменты бывают", - сказал главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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Источник:
bbc.com

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