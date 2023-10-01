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Артета – о Хавертце: Качество его игры на высоте
Однако фаны недовольны результативностью
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал многочисленную критику в адрес летнего новичка команды Кая Хавертца.
“Мы все видим каждый день его уровень преданности, желания, отношения... качество его игры на высоте. Он должен выйти к воротам любым способом, он выходит многими разными способами, он должен выходить таким образом, чтобы забить гол ”, - сказал Артета.
Напомним, что “Арсенал” приобрел Хавертца летом за 75 миллионов евро. На его счету 10 проведенных матчей в текущем сезоне, в которых он отличился одним голом.
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