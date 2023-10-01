Манчестер Юнайтед впервые в истории проиграл 4 из 7 стартовых матчей в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" впервые в истории уступил в четырех из семи стартовых матчей в английской Премьер-лиге. Это худший старт манкунианцев в чемпионате за 34 года.

После семи туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" набрал девять очков. На текущий момент команда находится на 10-м месте в чемпионате. "Красные дьяволы" проигрывали трем лондонским коллективам - "Тоттенхэму" (0:2), "Арсеналу" (1:3), "Кристал Пэлас" (0:1), а также "Брайтону" (1:3). В трех других матчах текущего сезона чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" одерживал победы над "Вулверхэмптоном" (1:0), "Ноттингем Форест" (3:2) и "Бернли" (1:0).

Напомним, по итогам прошлого сезона манкунианцы заняли третью строчку АПЛ и прошли в групповой этап Лиги чемпионов - 2023/2024