  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед впервые в истории проиграл 4 из 7 стартовых матчей в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед впервые в истории проиграл 4 из 7 стартовых матчей в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Ужасный старт манкунианцев

Манчестер Юнайтед впервые в истории проиграл 4 из 7 стартовых матчей в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" впервые в истории уступил в четырех из семи стартовых матчей в английской Премьер-лиге. Это худший старт манкунианцев в чемпионате за 34 года.

После семи туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" набрал девять очков. На текущий момент команда находится на 10-м месте в чемпионате. "Красные дьяволы" проигрывали трем лондонским коллективам - "Тоттенхэму" (0:2), "Арсеналу" (1:3), "Кристал Пэлас" (0:1), а также "Брайтону" (1:3). В трех других матчах текущего сезона чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" одерживал победы над "Вулверхэмптоном" (1:0), "Ноттингем Форест" (3:2) и "Бернли" (1:0).

Напомним, по итогам прошлого сезона манкунианцы заняли третью строчку АПЛ и прошли в групповой этап Лиги чемпионов - 2023/2024

По теме
yellow-arrow
После матча Ливерпуль - Тоттенхэм Мак Аллистер и Ромеро выясняли отношения в инстаграме
yellow-arrow
Клуб АПЛ рассматривает экс-тренера Шахтера Фонсеку в качестве следующего наставника команды
yellow-arrow
Ван Дейк высказался о ВАР после поражения от Тоттенхэма: По ТВ не показали офсайдные линии - это странно
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
planetfootball

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде