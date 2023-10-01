Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед впервые в истории проиграл 4 из 7 стартовых матчей в АПЛ
Ужасный старт манкунианцев
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" впервые в истории уступил в четырех из семи стартовых матчей в английской Премьер-лиге. Это худший старт манкунианцев в чемпионате за 34 года.
После семи туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" набрал девять очков. На текущий момент команда находится на 10-м месте в чемпионате. "Красные дьяволы" проигрывали трем лондонским коллективам - "Тоттенхэму" (0:2), "Арсеналу" (1:3), "Кристал Пэлас" (0:1), а также "Брайтону" (1:3). В трех других матчах текущего сезона чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" одерживал победы над "Вулверхэмптоном" (1:0), "Ноттингем Форест" (3:2) и "Бернли" (1:0).
Напомним, по итогам прошлого сезона манкунианцы заняли третью строчку АПЛ и прошли в групповой этап Лиги чемпионов - 2023/2024
Популярное сейчас
- Моуриньо: Есть тренеры, которые меняют игроков с потрясающей легкостью. Например, у Сити есть Гвардиола, и он может заплатить 100 миллионов
- Интер Майами спасся от поражения на 90+5 минуте. Кривцов сыграл почти весь матч
- Провалы Шахтера и Жироны, возможная отставка ван Леувена, травма Цыганкова. Главные новости за тридцатое сентября
- Лебеф: Если бы рядом с Мудриком играли Лэмпард, Дзола или Ди Маттео, вы бы увидели совсем другого футболиста
- Она сказала ДА. Защитник Руха сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 22:00 Зарубежные Поражений больше, чем побед. Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1. Обзор матча и видео гола
- 21:46 Зарубежные Ман Сити остается лидером, Тоттенхэм и Арсенал - в первой тройке. Турнирная таблица АПЛ
- 19:05 Зарубежные АПЛ. МЮ сенсационно влетает на Олд Траффорд, скромный Лутон в гостях обыгрывает Эвертон Миколенко