АПЛ. Ноттингем Форест – Брентфорд 1:1. Фатальная ошибка, за которую пчелы не наказали

Обе команды уже некоторое время играют без побед и кажется, что их очная встреча была отличной возможностью вернуться на победный путь как для одних, так и для других. Впрочем коллективы не спешили радовать нас зажигательным и нацеленным на атаку футболом. Они скорее пели колыбельную прямо на зеленом газоне.

Хотя казалось, что первый гол, который забил Тайво Авонии, оживит этот матч и заставит команды включить новый уровень скоростей. После углового от Хадсона-Одои пошла скидка на нападающего "Ноттингема", однако Тайво был в офсайде. Забавно, насколько долго арбитры на ВАР просматривали этот эпизод на фоне вчерашнего скандала с ошибкой во время матча "Тоттенхэма" и "Ливерпуля".

Сначала именно "лесники" захватили инициативу и пытались найти путь к воротам Флеккена, впрочем до хоть какой-то остроты свои моменты они довести не смогли, разве что полумомент у Эланги можно считать с натяжкой интересным эпизодом.

Ближе к перерыву "Брентфорд" перехватил инициативу у хозяев поля, но распоряжался мячом так же, как и "Ноттингем": без обострений, без рисков и очень осторожно перепасовываясь. Единственный момент у ворот Тернера, который стоит вспомнить, произошел за 1 минуту до свистка на перерыв: в небольшой суматохе "пчелы" могли отправить круглого в ворота, но сначала спас голкипер, а затем самих гостей подвела точность. Снотворный футбол в первом тайме все же оставлял небольшую надежду на то, что во второй половине встречи команды разбегаются.

Как оказалось, команды разбегались и вторая половина встречи прошла куда интереснее. Вся активность началась после 57-й минуты, когда защитник "лесников" Мусса Ниакате чрезвычайно неосторожно сыграл против Брайана Мбемо, за что получил вторую желтую карточку от Пола Тирни и досрочно покинул поле.

Казалось, что хуже для "Ноттингема" быть не может. Но нет, как раз с этого штрафного удара после фола от Ниакате "пчелы" открыли счет во встрече. Подача от Йенсена нашла голову Норгора, который избежал офсайда и легким кивком головы отправил круглого в дальний угол ворот Тернера. Красная карточка и пропущенный гол - все это в пределах одной минуты и казалось, что "лесники" после такого уже не поднимут голову.

Впрочем свое мнение по этому поводу имели Тоффоло и Домингес. Первый сделал острую подачу с левого фланга, а второй очень сообразительно подрезал мяч своей головой так, что перебросил Флеккена, который подумал, что тот будет лететь выше ворот. Это первый гол для Домингеса в АПЛ и он получился более, чем красивым.

До конца встречи "пчелы" еще несколько раз находили подходы к воротам Тернера, но пробить голкипера "Форест" им так и не удалось. Поэтому ничья, о которой "Брентфорд" может жалеть, ведь они не наказали своего соперника за такую неосторожную красную карточку.

Эта ничья особо не улучшает чью-то позицию в турнирной таблице. Подопечные Томаса Франка остаются в середине, они на 11-м месте, а команда Стива Купера имеет на 1 балл меньше и находится на 13-ой строчке.

АПЛ, 7-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Ноттингем Форест" — "Брентфорд" 1:1

Голы: Домингес (65) — Норгор (58)

"Ноттингем Форест": Тернер — Орье, Боли, Наикате, Мурильо — Сангаре (Куяте, 77), Мангала — Эланга (Гиббс-Уайт, 61), Домингес (Ориги, 80), Хадсон-Одои (Тоффоло, 60) — Авонии (Вуд, 80)

"Брентфорд": Фелккен — Айер (Рорслев, 89), Коллинз, Пиннок, Хики (Годдос, 69) — Йенсен (Оньека, 69), Норгор, Янельт (Олакигбе, 89) — Мбемо, Висса, Льюис-Поттер (Мопе, 75)

Предупреждения: Ниакате (30), Сангаре (68) — Хики (2), Оньека (88)

Удаление: Ниакате (57)