Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сдержали результат в 10-х. Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1. Обзор матча и видео голов
Ноттингем Форест - Брентфорд ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 01.10.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Брентфорд"
В матче 7-го тура АПЛ между "Ноттингем Форест" и "Брентфордом" сильнейшего не было выявлено. Хотя у гостей было преимущество в одного дополнительного игрока на поле. На 57-й минуте поле покинул Ниакате, который неудачно сфолил против игрока "пчел".
Сразу после удаления, гости вышли вперед, но не надолго. "Лесники" сравняли счет через 7 минут. После этого голов не забивали.
"Ноттингем Форест" занимают 11-ю строчку в таблице с 8-ю баллами, "Брентфорд" занимают на две позиции ниже. У них 7 очков.
АПЛ, 7-й тур
Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
"Ноттингем Форест" - "Брентфорд" 1:1
Голы: Домингес (65) - Норгор (58)
Удаление: Ниакате (57)
Популярное сейчас
- Россия готовится к многолетним боевым действиям в Украине - британская разведка
- "Что-то нашептали в ухо Ахметову": Сабо рассказал свою версию, почему Шахтер уволил Йовичевича
- Силы обороны уничтожили еще три десятка артсистем. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Лебеф: Если бы рядом с Мудриком играли Лэмпард, Дзола или Ди Маттео, вы бы увидели совсем другого футболиста
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО