Сдержали результат в 10-х. Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1. Обзор матча и видео голов

В матче 7-го тура АПЛ между "Ноттингем Форест" и "Брентфордом" сильнейшего не было выявлено. Хотя у гостей было преимущество в одного дополнительного игрока на поле. На 57-й минуте поле покинул Ниакате, который неудачно сфолил против игрока "пчел".

Сразу после удаления, гости вышли вперед, но не надолго. "Лесники" сравняли счет через 7 минут. После этого голов не забивали.

"Ноттингем Форест" занимают 11-ю строчку в таблице с 8-ю баллами, "Брентфорд" занимают на две позиции ниже. У них 7 очков.

АПЛ, 7-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Ноттингем Форест" - "Брентфорд" 1:1

Голы: Домингес (65) - Норгор (58)

Удаление: Ниакате (57)