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Почеттино высказался об особенностях работы с Михаилом Мудриком

Англия
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Тренер Челси высказался об адаптации украинца

Почеттино высказался об особенностях работы с Михаилом Мудриком

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался об особенностях работы с Михаилом Мудриком и его адаптации в команде.

"Мудрик уникален. Я думаю, что это хороший вызов для него и для тренерского штаба. Миша очень талантливый игрок, но с ним нужно работать не спеша... Его культура и все остальное абсолютно отличается от латинских людей.

Сейчас он пытается быть более открытым, пытается адаптироваться и более активно участвовать в каждой отдельной ситуации, не только на поле, но и за его пределами, и он прилагает огромные усилия, чтобы попытаться интегрироваться и лучше понять, что это значит - играть как команда".

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
FabrizioRomano

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