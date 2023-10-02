Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался об особенностях работы с Михаилом Мудриком и его адаптации в команде.

"Мудрик уникален. Я думаю, что это хороший вызов для него и для тренерского штаба. Миша очень талантливый игрок, но с ним нужно работать не спеша... Его культура и все остальное абсолютно отличается от латинских людей.

Сейчас он пытается быть более открытым, пытается адаптироваться и более активно участвовать в каждой отдельной ситуации, не только на поле, но и за его пределами, и он прилагает огромные усилия, чтобы попытаться интегрироваться и лучше понять, что это значит - играть как команда".