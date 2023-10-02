Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о двух подряд поражениях его команды

Команда Гвардиолы проиграла "Ньюкаслу" в матче Кубка английской лиги со счетом 0:1, а после этого уступила и "Вулверхэмптону" в АПЛ (1:2).

"Такое происходит - иногда мы проигрываем матчи в течение сезона. Я бы сказал, что мы проигрываем не так часто, но это происходит, поэтому сейчас мы просто оправимся от этого, тщательно проанализируем то, что произошло. Кроме того, скоро вернутся отсутствующие игроки", - сказал Гвардиола.

"Манчестер Сити" располагается на первой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги (АПЛ), в активе команды Хосепа Гвардиолы 18 очков по итогам семи туров. В следующем матче АПЛ команда из Манчестера сыграет с лондонским "Арсеналом", встреча состоится 8 октября.