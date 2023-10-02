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Фулхэм – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Очередная попытка команды Михаила Мудрика обрести добыть долгожданную победу в Премьер-Лиге
Getty Images / Global Images Ukraine
Последний матч 7-го тура Английской Премьер-лиги дарит нам лондонское дерби, в котором "Челси" едет в гости к "Фулхэму". Конечно, "едет в гости" — это слишком громко сказано, ведь между домашними стадионами этих двух западнолондонских коллективов около 1 км расстояния. Подопечные Маурисио Почеттино победили посреди прошлой недели, впрочем это было в Кубке Лиги, теперь они хотят получить три очка в матче АПЛ.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 2 октября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports на платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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