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Британская налоговая хочет взыскать более ста миллионов фунтов с клубов Английской премьер-лиги
Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании потребовало от команд Премьер-лиги вернуть 124,8 миллиона фунтов
Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) потребовало, чтобы команды Премьер-лиги вернули 124,8 миллиона фунтов, которые они не уплатили в качестве налогов за финансовый год, завершившийся 31 марта 2023 года.
"Мы продолжим тщательно изучать договоренности между клубами, игроками и агентами, чтобы обеспечить правильную уплату налогов", – прокомментировали представители HMRC.
Эта сумма более чем в два раза превышает неуплаченные налоги за прошлый период (58,7 млн фунтов). Требования налоговой касаются страхования гонораров агентов и доходов от имиджевых прав, а также налогов на неденежные выгоды сотрудников. Это указывает на стремление HMRC к более строгому контролю и соблюдению налоговых норм в футбольной индустрии.
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