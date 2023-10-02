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Ньюкасл готовит перфоманс с дронами в честь первого за 20 лет домашнего матча в Лиге чемпионов – Фото
Особенная дата
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" готовит особенный перфоманс в честь первого за 20 лет домашнего матча в Лиге чемпионов. Клуб репетировал шоу из дронов над стадионом Сент-Джеймс Парк.
На фото видно эмблему клуба, футболку Бруну Гимараеша и надпись "We are back" – "Мы вернулись" составленные из дронов.
В первом матче Лиги чемпионов за 20 лет "Ньюкасл" сыграл вничью с "Миланом" (0:0).
Looks like Newcastle are planning something special for their first home Champions League match in 20 years ????— ESPN FC (@ESPNFC) October 2, 2023
(h/t @Nusc2023) pic.twitter.com/alJYbEiEcz
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