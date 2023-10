Ньюкасл готовит перфоманс с дронами в честь первого за 20 лет домашнего матча в Лиге чемпионов – Фото

"Ньюкасл" готовит особенный перфоманс в честь первого за 20 лет домашнего матча в Лиге чемпионов. Клуб репетировал шоу из дронов над стадионом Сент-Джеймс Парк.

На фото видно эмблему клуба, футболку Бруну Гимараеша и надпись "We are back" – "Мы вернулись" составленные из дронов.

В первом матче Лиги чемпионов за 20 лет "Ньюкасл" сыграл вничью с "Миланом" (0:0).

Looks like Newcastle are planning something special for their first home Champions League match in 20 years ????



