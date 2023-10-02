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Ньюкасл готовит перфоманс с дронами в честь первого за 20 лет домашнего матча в Лиге чемпионов – Фото

Англия
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Ньюкасл готовит перфоманс с дронами в честь первого за 20 лет домашнего матча в Лиге чемпионов – Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" готовит особенный перфоманс в честь первого за 20 лет домашнего матча в Лиге чемпионов. Клуб репетировал шоу из дронов над стадионом Сент-Джеймс Парк.

На фото видно эмблему клуба, футболку Бруну Гимараеша и надпись "We are back" – "Мы вернулись" составленные из дронов.

В первом матче Лиги чемпионов за 20 лет "Ньюкасл" сыграл вничью с "Миланом" (0:0).

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В статье: Лига чемпионов Ньюкасл
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